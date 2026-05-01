Michael Stipe, Plastilina Mosh y otros regresos

Si bien abril trajo muertes qué lamentar desde el rock en español (Felipe Staiti, de Enanitos Verdes) al norteamericano (Dave Mason, de Traffic), también tuvo muy gratas noticias de solistas y bandas de varios géneros.

La primera de estas noticias que fueron motivo de celebración de una de las grandes bandas de rock alternativo de los 80s y 90s como R.E.M. fue la presentación en el exitoso programa de variedades de la televisión gringa de Stephen Colbert de su vocalista líder, Michael Stipe, para cantar en vivo el tema “The Rest of Ever”, el primer sencillo de su primer álbum como solista que mantiene todo el sello de la icónica banda de temas como “Orange Crush” y “Losing my Religion”, entre otras más, y no se quiso quedar sin darle un buen regalo de despedida al conductor que este es se despide de este show por “el doblez” de la cadena que lo transmite con Donald Trump.

Y si esta sorpresa se dio hacia finales de la semana pasada en la TV gringa, el pasado sábado 25 fue en el escenario del Pepsi Center de la CDMX el que fue testigo del regreso de los músicos regiomontanos Jonás González y Alejandro Rosso como Plastilina Mosh como banderazo de los festejos de sus 30 años de trayectoria a partir de que en 1997 formaron parte junto a Control Machete, Jumbo, Panda y otros exponentes musicales de la vecina ciudad de Monterrey de la llamada “Avanzada Regia”, ese movimiento de música de hip hop a la electrónica y al rock que, apoyados en el MTV y un video teniendo como invitada a Lyn May quedaron para la historia.

Ya que mencionamos al hoy extinto canal de música que surgió en los 80s en Estados Unidos y en los 90s se siguió a Latinoamérica, a una semana que “la Reina del Pop”, Madonna, sorprendió al mundo de la mano de Sabrina Carpenter al estrenar el primer sencillo de su nueva producción musical “Confessions on a dance floor Vol. 2”, la también conocida “Chica Material” de los 80 por su memorable video de 1985 del mismo nombre contenido en su segundo álbum “Like a Virgin” (1984), pues que estrena una segunda no menos poderosa rola acompañada de nueva cuenta por la Carpenter que bajo el título de “Bring Your Love” emociona más el resto del disco.

Para terminar, aunque al tiempo que Madonna volvía a sorprender al lado de Sabrina se daba a conocer otro lamentable deceso en la música norteamericana como el de la última sobreviviente del grupo de pop femenino de pop de las Ronettes, Nedra Talley, a 80 años de edad, en la competencia televisiva en programas nocturnos del mencionado Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, se presentó entre semana otro icónico grupo de pop de la era del MTV ochentero, Duran Duran, para presentar su más reciente tema que bajo el título de “Free to Love” los trae de vuelta con el sonido new wave con el que surgieron acompañados de Nile Rodgers, productor de Madonna.

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