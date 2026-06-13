Conectividad regional y seguridad: la visión de ‘paz’ que Valdemar Martínez busca para Nuevo León

Conectividad regional y seguridad: la visión de ‘paz’ que Valdemar Martínez busca para Nuevo León

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Lucía Pérez Paz
por Lucía Pérez Paz

Busca abogado cargo público en 2027 para transformar al estado que, considera, hoy es una zona de ‘posguerra’

México
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Con una trayectoria de 28 años como abogado transparente y aguerrido, Valdemar Martínez ha dado a conocer su intención de buscar un espacio en las boletas electorales de 2027, con el objetivo de transformar un estado que actualmente describe como una zona de “posguerra”.

El litigante, quien solicitó una licencia indefinida de su despacho familiar el pasado 15 de mayo, apuesta por una plataforma centrada en el orden, la transparencia y una conectividad regional sin precedentes.

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HACIA UN NUEVO LEÓN DE ‘PAZ Y SEGURIDAD’

La propuesta central de Martínez se aleja de la retórica tradicional, enfocándose en la recuperación del orden institucional.

De acuerdo con el aspirante, Nuevo León atraviesa una crisis de infraestructura y servicios que se refleja en baches constantes, obras de movilidad inconclusas y un sistema de transporte colapsado donde los ciudadanos enfrentan filas de más de 100 metros bajo las inclemencias del tiempo.

“Quiero un Nuevo León ordenado, que la gente que lo vea desde afuera diga: ‘Quiero ir a Nuevo León porque se respira paz y se respira seguridad’”, afirmó Martínez en entrevista para VANGUARDIA.

Para él, la seguridad no es solo la ausencia de violencia, sino un entorno donde imperen la industria y el bienestar social, devolviendo al estado su carácter de referente nacional.

TREN SALTILLO-MONTERREY: CONECTIVIDAD Y ESTRATEGIA

Un pilar fundamental de su visión de desarrollo es el impulso a la conectividad regional, destacando la viabilidad del tren de pasajeros entre Saltillo y Monterrey. Martínez sostiene que este proyecto es una necesidad urgente para fortalecer el intercambio diario de trabajadores y directivos entre ambas capitales, además de ser una solución crítica para la seguridad vial.

“El tren permitiría disminuir los accidentes en las carreteras y evitar los bloqueos constantes por niebla en la autopista”, dijo.

Inspirado en su experiencia viviendo en Barcelona, donde calificó el transporte público como una maravilla, Martínez busca replicar sistemas de alta eficiencia que reduzcan la contaminación y los tiempos de traslado.

Respecto a la colaboración con Coahuila, subrayó que buscará el “cómo sí”, trabajando de la mano con las autoridades de esta entidad para concretar esta vía alterna.

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COMBATE A ‘CORRUPCIÓN CUCARACHA’

En materia de honestidad, Martínez es contundente al comparar la corrupción con las cucarachas: “Matas una y salen 10”.

Su plan no promete una erradicación utópica, sino un control estricto de las fugas de capital y un escrutinio riguroso sobre las licitaciones, las cuales hoy percibe como diseñadas “a modo” para beneficiar a personas específicas.

Aunque no indica cuál será el cargo que buscará, para evitar señalamientos de actos anticipados de campaña, se sabe que el próximo año se renovarán en Nuevo León los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Como un plus, el abogado resalta su independencia financiera como su mayor garantía de integridad.

Al ser socio de una firma de tres generaciones, asegura que no llega a la política por necesidad económica ni para comerse un pedazo del pastel del erario.

“Las uñas las tengo cortas”, sentenció, recordando que en sus pasadas funciones públicas se limitó exclusivamente a percibir su salario oficial.

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RUMBO A 2027

Aunque reconoce que las leyes en Nuevo León presentan un “autosabotaje” para los aspirantes independientes a un cargo, al exigir cerca de 140 mil firmas para la gubernatura, Martínez se mantiene firme en aparecer en la boleta. Si bien su meta principal es la titularidad del Ejecutivo, se mantiene abierto a evaluar la convocatoria oficial para decidir desde qué posición.

“Hace 12 años fueron los tiempos del ‘Bronco’, hace cinco los de Samuel, y hoy creo que son mis tiempos”, concluyó Martínez.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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