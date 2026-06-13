$!Conectividad regional y seguridad: la visión de ‘paz’ que Valdemar Martínez busca para Nuevo León

El litigante, quien solicitó una licencia indefinida de su despacho familiar el pasado 15 de mayo, apuesta por una plataforma centrada en el orden, la transparencia y una conectividad regional sin precedentes.

Con una trayectoria de 28 años como abogado transparente y aguerrido, Valdemar Martínez ha dado a conocer su intención de buscar un espacio en las boletas electorales de 2027, con el objetivo de transformar un estado que actualmente describe como una zona de “posguerra”.

HACIA UN NUEVO LEÓN DE ‘PAZ Y SEGURIDAD’

La propuesta central de Martínez se aleja de la retórica tradicional, enfocándose en la recuperación del orden institucional.

De acuerdo con el aspirante, Nuevo León atraviesa una crisis de infraestructura y servicios que se refleja en baches constantes, obras de movilidad inconclusas y un sistema de transporte colapsado donde los ciudadanos enfrentan filas de más de 100 metros bajo las inclemencias del tiempo.

“Quiero un Nuevo León ordenado, que la gente que lo vea desde afuera diga: ‘Quiero ir a Nuevo León porque se respira paz y se respira seguridad’”, afirmó Martínez en entrevista para VANGUARDIA.

Para él, la seguridad no es solo la ausencia de violencia, sino un entorno donde imperen la industria y el bienestar social, devolviendo al estado su carácter de referente nacional.

TREN SALTILLO-MONTERREY: CONECTIVIDAD Y ESTRATEGIA

Un pilar fundamental de su visión de desarrollo es el impulso a la conectividad regional, destacando la viabilidad del tren de pasajeros entre Saltillo y Monterrey. Martínez sostiene que este proyecto es una necesidad urgente para fortalecer el intercambio diario de trabajadores y directivos entre ambas capitales, además de ser una solución crítica para la seguridad vial.

“El tren permitiría disminuir los accidentes en las carreteras y evitar los bloqueos constantes por niebla en la autopista”, dijo.

Inspirado en su experiencia viviendo en Barcelona, donde calificó el transporte público como una maravilla, Martínez busca replicar sistemas de alta eficiencia que reduzcan la contaminación y los tiempos de traslado.

Respecto a la colaboración con Coahuila, subrayó que buscará el “cómo sí”, trabajando de la mano con las autoridades de esta entidad para concretar esta vía alterna.