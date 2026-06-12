Marcha del Orgullo 2026 recorrerá las calles de Saltillo este sábado

Para concluir las actividades del Festival del Orgullo 2026, este sábado 13 de junio se llevará a cabo la Marcha del Orgullo bajo el lema “Creciendo libres, amando con orgullo”, buscando visibilizar a las infancias trans y no binarias, quienes encabezarán el contingente durante el recorrido.

Según información previamente brindada por el colectivo Orgullo y Dignidad Saltillo, la cita será el cruce de las avenidas Universidad y Venustiano Carranza a partir de las 17:00 horas, mientras que el arranque de la marcha está programado para las 18:00 horas con destino a la Plaza de Armas, por lo que se sugiere a la ciudadanía tomar rutas alternas durante dicho horario.