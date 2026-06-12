Marcha del Orgullo 2026 recorrerá las calles de Saltillo este sábado
La movilización se realizará este sábado partiendo del Tecnológico de Saltillo hacia la Plaza de Armas, con el fin de visibilizar las infancias trans y no binarias.
Para concluir las actividades del Festival del Orgullo 2026, este sábado 13 de junio se llevará a cabo la Marcha del Orgullo bajo el lema “Creciendo libres, amando con orgullo”, buscando visibilizar a las infancias trans y no binarias, quienes encabezarán el contingente durante el recorrido.
Según información previamente brindada por el colectivo Orgullo y Dignidad Saltillo, la cita será el cruce de las avenidas Universidad y Venustiano Carranza a partir de las 17:00 horas, mientras que el arranque de la marcha está programado para las 18:00 horas con destino a la Plaza de Armas, por lo que se sugiere a la ciudadanía tomar rutas alternas durante dicho horario.
Los organizadores señalaron que, aunque la marcha surgió como una celebración de la diversidad, actualmente también representa un espacio para impulsar demandas relacionadas con los derechos de las personas de la comunidad LGBT+, entre ellas la creación de leyes que garanticen la protección de las identidades diversas desde la infancia y la tipificación de los transfeminicidios.
Para esta edición se espera la participación de alrededor de 20 mil personas, además de la llegada de visitantes provenientes de distintas regiones de Coahuila y de Monterrey, Nuevo León. Durante el evento también se rendirá homenaje a una personalidad o colectivo destacado de la comunidad.
Las actividades del Festival del Orgullo 2026 concluirán el próximo 28 de junio con la carrera Pride Run Saltillo 2026, que se realizará en la Ruta Recreativa a partir de las 8:00 horas. El evento incluirá recorridos de 3 y 5 kilómetros, además de la competencia Drag Race Saltillo “100 metros de poder”.