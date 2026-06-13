Pone paridad de género en vilo integración del Congreso de Coahuila

Según el artículo 27 de la Constitución local, los partidos políticos deben garantizar la paridad en la postulación de candidaturas, mientras que las autoridades electorales deben procurar este principio al momento de la asignación de diputaciones por representación proporcional.

La integración del Congreso del Estado de Coahuila para la próxima Legislatura podría derivar en un posible conflicto por la aplicación del principio de paridad de género, ya que la conformación de 25 curules impide una división exacta entre hombres y mujeres, lo que abre la discusión sobre si debe integrarse por 13 hombres y 12 mujeres o viceversa.

Este principio lo cumple la alianza PRI-UDC entre los electos por mayoría relativa, ya que ocho son hombres y ocho son mujeres.

Para la asignación de los nueve plurinominales, los primeros cuatro espacios ya estarían definidos con Carlos Robles Loustaunau, por el PRI; Óscar Cano, por Nuevas Ideas; Héctor Alberto Luna Sánchez, por la Unidad Democrática de Coahuila; y Lucía Zorrilla, por el Partido del Trabajo.

En el caso de Morena, su lista interna está integrada de forma alternada y con mayoría femenina, en el orden de Pily de Aguinaga, Diego del Bosque, Edelmira Martínez, Fernando Hernández y Darinka Guerra. Si se mantiene esta asignación, el Congreso quedaría con 13 hombres y 12 mujeres, lo que abriría el debate sobre la aplicación del criterio de paridad en la integración final.

La controversia se centra en si debe ajustarse la integración para alcanzar 13 mujeres en la Legislatura, lo que implicaría la incorporación de Mayra Rubí Rangel en lugar de Fernando Hernández, o si puede considerarse válida una composición de 13 hombres y 12 mujeres.

Ante esta situación, se prevé que el caso pueda escalar a instancias jurisdiccionales electorales, donde dos actores del mismo partido podrían enfrentar una disputa legal por la definición final de la integración legislativa.