Se encarece mercado inmobiliario de Saltillo: la casa más barata está en 1.2 millones de pesos

Eduardo Javier Aldape Cavazos, presidente de la AMPI Saltillo, aseguró que el mercado popular de casas de 700 mil u 800 mil pesos ya es prácticamente inexistente en la capital de Coahuila.

Comprar una casa en Saltillo por menos de un millón de pesos ya es prácticamente imposible. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) a nivel local, el precio más bajo de una vivienda actualmente se ubica en un millón 200 mil pesos.

“El precio promedio te diré que es de un millón 200 mil o un millón 300 mil pesos. Es lo que te puedes encontrar más bajo. A lo mejor pudieras encontrar un poquito más bajo, pero ya en la zona norte no te lo encuentras”, afirmó el líder de la AMPI.

Además, dijo que conseguir una vivienda con ese presupuesto en la zona sur tampoco es viable, a menos que se trate de una propiedad ubicada en la periferia, lejos de los servicios públicos o de las áreas que conservan la plusvalía urbana.

Aldape explicó que el encarecimiento generalizado de la vivienda responde a los incrementos anuales que sufren los insumos de la construcción.

El representante inmobiliario señaló que los terrenos, los materiales y el valor comercial de los inmuebles terminados reportan alzas consistentes que impactan de manera directa en el consumidor final.

“El mercado ha aumentado mucho, las propiedades han aumentado, los materiales de construcción han aumentado año con año”, dijo.

El presidente del organismo destacó que la AMPI mantiene programas de capacitación para que los asesores inmobiliarios sepan orientar a los trabajadores en la adquisición de su patrimonio.

UN CRECIMIENTO ACELERADO

Aldape Cavazos apuntó que Saltillo se encuentra en una etapa de desarrollo acelerado que iguala las condiciones de crecimiento que experimentó la ciudad de Monterrey hace algunos años.

Ante esta dinámica económica, argumentó que se requiere la modernización integral del aeropuerto de la localidad para responder al nivel industrial actual.

“Dentro de esos proyectos que mencionaban era mejorar el aeropuerto que tenemos. No es posible que tengamos tanta infraestructura, tanta industria y no contemos con un aeropuerto con suficiente capacidad para el tipo de ciudad que ya somos”, señaló el entrevistado.

Respecto al dinamismo del mercado interno, el dirigente puntualizó que los primeros cuatro meses del año mostraron un avance pausado en operaciones comerciales.

Detalló que el arrendamiento de viviendas residenciales de alto valor, destinadas habitualmente a personal ejecutivo de las plantas fabriles, se mantuvo estancado temporalmente.