Coahuila brilla en Turquía: Monclovenses Sebastián García y Dafne Quintero suben al podio con México

El tiro con arco mexicano volvió a colocar a Coahuila en lo más alto del escenario internacional, luego de que Sebastián García y Dafne Quintero sumaran nuevas medallas para la delegación tricolor en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026, disputada en Turquía. La actuación más destacada para la representación coahuilense llegó por conducto de Sebastián García, quien conquistó la medalla de plata en la prueba individual de arco compuesto varonil, confirmando el gran momento que vive dentro del serial internacional. García avanzó hasta la final tras una sólida competencia y se quedó con el segundo lugar luego de caer en el duelo por el oro ante el neerlandés Mike Schloesser, uno de los nombres más dominantes de la especialidad.

El resultado permitió al mexicano volver al podio individual y reforzar su posición como uno de los arqueros más consistentes del país rumbo a los próximos compromisos internacionales. Pero la cosecha no terminó ahí para el coahuilense. Sebastián García también subió al podio en la modalidad de equipos mixtos junto a Maya Becerra, donde México se quedó con la medalla de bronce tras vencer 155-154 a Estados Unidos en un cerrado duelo por el tercer lugar.

La pareja mexicana, integrada por dos de los grandes referentes del arco compuesto nacional, respondió bajo presión y le dio al país otra presea en una jornada de alta exigencia frente a las potencias de la disciplina. Por su parte, la también coahuilense Dafne Quintero volvió a demostrar su calidad internacional al conquistar la medalla de plata por equipos femenil de arco compuesto junto a Maya Becerra y Adriana Castillo. El equipo mexicano llegó hasta la final ante Turquía, país anfitrión, y cayó por marcador de 233-231 frente al conjunto integrado por Hazal Burun, Emine Rabia Oguz y Defne Cakmak.

A pesar de la derrota, el resultado confirmó la solidez del tridente tricolor, que se mantiene como uno de los equipos femeniles más competitivos del circuito mundial. La jornada también tuvo como protagonista a Maya Becerra, quien cerró una participación histórica en Antalya al sumar oro individual, plata por equipos femenil y bronce en equipos mixtos, consolidándose como una de las figuras del arco compuesto a nivel mundial.

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