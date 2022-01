¡Microsoft compra ‘Call of Duty’! ¿Qué significa esto en el Mundo Gamer?

Por si eso fuera poco, este 2022 se ha anunciado que el gigante de la tecnología comprará Activision-Blizzar, desarrolladora encargada del los famosos videojuegos “Diablo”, “World of Warcraft”, “Candy Crush” y el más popular de todos “Call of Duty”, pero ¿qué significa para el 'Mundo Gamer' la compra de uno de los videojuegos más populares del mundo?

Recordemos que “Call of Duty” es una de las franquicias más importantes y consolidadas en el mundo de los videojuegos, por lo que tras este anuncio una de las dudas más comunes es ¿’Call of Duty’ ahora será exclusivo de la consola de Microsoft (Xbox)?

A pesar de que la compra ya es oficial, por nada menos que 68 mil 700 millones de dólares, Microsoft no se ha pronunciado al respecto sobre si la saga de “Call of Duty” llegará a ser exclusiva de Xbox. La franquicia es una de las más accesibles, es decir, que hasta ahora ha sido para jugadores de todas las plataformas (Playstation, PC y Xbox). Pero al hacerla exclusiva, se podría perder una gran cantidad de jugadores, lo cual muchos aseguran no parece ser el camino que pretende tomar Microsoft en el mundo de videojuegos.