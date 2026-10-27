Miedos modernos y raíces ancestrales: el terror mexicano vive una nueva era

No todo en el cine son brujas en escobas, muñecos mecánicos poseídos o demonios que escapan de algún objeto inanimado. El panorama del entretenimiento audiovisual en México ha experimentado una profunda transformación, impulsada por el resurgimiento del género de terror, tanto en la pantalla grande como en las producciones televisivas y de streaming. Alejándose de las fórmulas convencionales y los clichés importados, realizadores contemporáneos han encontrado en la rica tradición mitológica del país, el folclor ancestral y las tensiones sociales actuales una cantera inagotable de historias inquietantes. Esta nueva oleada de producciones no solo busca generar un susto inmediato, sino también explorar miedos profundos como la maternidad, el aislamiento, la culpa colectiva y el choque entre las dinámicas digitales modernas y las creencias milenarias. En VMÁS te dejamos un recorrido por algunas de las obras más destacadas del cine y la televisión mexicanos recientes, que han dejado huella en el panorama fantástico.

‘LOS ESPOOKYS’ — 2019 Esta peculiar serie de comedia y terror se sitúa en un país latinoamericano de ambiente gótico y surrealista, donde lo sobrenatural forma parte de la vida cotidiana. La trama gira en torno a un peculiar grupo de amigos apasionados por el horror y las puestas en escena macabras, quienes deciden convertir su afición en un emprendimiento profesional mediante el montaje de escenarios espeluznantes, exorcismos falsos y monstruos a pedido de clientes con las intenciones más extravagantes. Creada por Julio Torres, Ana Fabrega y Fred Armisen, y dirigida en sus episodios por realizadores como Fernando Frías y Alice Mathias, la serie cuenta con las actuaciones estelares de Bernardo Velasco, Cassandra Ciangherotti, Ana Fabrega, Julio Torres y el propio Armisen. Aclamada internacionalmente por su humor absurdo, su diseño de producción gótico y su estética singular, la producción obtuvo una destacada recepción crítica y nominaciones en certámenes como los premios Peabody, convirtiéndose en un título de culto de la televisión reciente. Disponible en: HBO Max.

‘HUESERA’ — 2022 La historia sigue la vida de Valeria, una mujer que, tras conseguir el anhelado embarazo junto a su pareja, comienza a experimentar visiones aterradoras y a sentir la presencia siniestra de una figura asociada con huesos rotos que la acecha. Conforme avanza la gestación, la protagonista se sumerge en una espiral de angustia y fragmentación psicológica que la obliga a poner en duda su deseo de maternidad. Para intentar proteger su vida, debe recurrir al submundo de la brujería urbana y a las tradiciones marginales. Bajo la dirección de Michelle Garza Cervera, quien coescribió el guion junto a Abia Castillo, la cinta está protagonizada por Natalia Solián, en una aclamada interpretación, acompañada por Alfonso Dosal, Mayra Batalla y Mercedes Hernández. La obra se convirtió en un referente de la crítica y los premios: obtuvo el premio Nora Ephron y el galardón a Mejor Nueva Dirección Narrativa en el Festival de Cine de Tribeca, así como el premio Ciudadano Kane en Sitges y múltiples premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, incluido el de Mejor Ópera Prima. Disponible en: HBO Max.

‘MAL DE OJO’ — 2022 La historia sigue a Nala, una adolescente de 13 años que viaja junto a sus padres a la remota casa de campo de su abuela, con la esperanza de encontrar una cura para la extraña enfermedad que padece su hermana menor. Sin embargo, la estancia se vuelve escalofriante a medida que Nala descubre que su abuela no es la anciana cariñosa que aparenta ser, sino una figura ligada a oscuras leyendas caribeñas de brujería, vampirismo y criaturas devoradoras de vida. Bajo la dirección del cineasta Isaac Ezban, reconocido por sus aportes al cine de ciencia ficción y suspenso en México, la cinta destaca por la actuación antagónica de la primera actriz Ofelia Medina, acompañada por Paola Miguel, Samantha Castillo y Arap Bethke. La película tuvo éxito en la taquilla nacional y una destacada presencia en certámenes internacionales del género, como el Festival de Sitges y Fantastic Fest, donde llamó la atención por sus efectos prácticos y su diseño de criaturas. Disponible en: HBO Max y Prime Video.

‘NO ME SIGAS’ — 2025 Esta producción de terror sobrenatural y metraje encontrado sigue a Carla, una joven creadora de contenido que aspira a convertirse en una figura relevante en las redes sociales. Para conseguir notoriedad y multiplicar su audiencia, decide simular un fenómeno paranormal al montar un supuesto embrujo en su departamento. Sin embargo, al cruzar la línea entre el juego y lo desconocido, desencadena accidentalmente una fuerza maligna auténtica que transforma su búsqueda de fama digital en una aterradora pesadilla de la que no puede escapar. Dirigida por Ximena García Lecuona y Eduardo Lecuona, la película cuenta con las actuaciones protagónicas de Karla Coronado, Julia Maqueo y Yankel Stevan. La cinta tiene un valor relevante dentro de la industria nacional al tratarse de la primera película original en español producida por la compañía estadounidense Blumhouse Productions. Tras su presentación en el Festival Internacional de Cine de Morelia, la obra se posicionó como una propuesta fresca sobre la obsesión por la validación virtual y el horror en la era de los influencers. Disponible en: Prime Video.

‘EL RITUAL DE NAHUAL’ — 2026 Ambientada en los parajes rurales de la Huasteca Potosina, la trama se adentra en un misterio marcado por una serie de brutales e inexplicables asesinatos que conmocionan a una pequeña comunidad. Mientras un agente federal intenta esclarecer los hechos mediante los métodos tradicionales de la ley, en lo profundo del bosque se revela que los crímenes no son obra de delincuentes comunes, sino que están relacionados con el despertar de una entidad mitológica ancestral que busca impartir una justicia milenaria. El largometraje representa la ópera prima del cineasta Carlos Matienzo Serment y está protagonizado por Gerardo Oñate, Alejandra Herrera, Gerardo Trejoluna y Caraly Sánchez. La producción ha sido destacada por la crítica especializada por su capacidad para fusionar el folk horror con el comentario social sobre la violencia y la justicia comunitaria, además de lograr un recorrido por festivales del género fantástico, como el Festival Internacional de Cine de Terror Macabro..

‘NO DEJES A LOS NIÑOS SOLOS’ — 2026 La narrativa explora el temor visceral a la vulnerabilidad infantil a través de la experiencia de Catalina, una mujer recientemente enviudada que se ve forzada a dejar solos en casa a sus dos pequeños hijos ante una situación de urgencia. Lo que parece ser un descuido temporal pronto degenera en una pesadilla claustrofóbica, donde la frontera entre la amenaza de criminales de carne y hueso y la presencia de entes oscuros en la vivienda se vuelve difusa e implacable.