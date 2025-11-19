El precio de madurar frente al mundo: Millie Bobby Brown vs redes y prensa

La joven protagonista de la serie de Netflix llamó la atención de la prensa y los productores desde su debut en la serie de los hermanos Matt y Ross Duffer

Show
/ 19 noviembre 2025
Con solo 11 años, Millie Bobby Brown comenzó las filmaciones de un proyecto que no sólo transformaría su vida profesional, sino que también la colocaría bajo los reflectores, acompañada de la mirada constante del público, que la vería crecer con buenos, malos y críticos ojos.

Hoy, a nueve años del estreno del show, y con 21 años de edad —compaginando su vida con un matrimonio joven y la maternidad adoptiva—, Millie regresa a la pantalla para dar vida nuevamente al querido personaje de Eleven en la temporada final de Stranger Things, una producción en la que ha sido evidente su evolución actoral, física y emocional.

En VMÁS hacemos una recapitulación de algunos de los momentos en los que la actriz se robó la atención internacional gracias a su personalidad intensa, su carisma y su talento en constante desarrollo.

SU LLEGADA

Con 12 años, la serie se estrenó en la plataforma de streaming durante una época considerada como el resurgimiento de las series, cuando Netflix dominaba el consumo digital.

Tras su paso por Once Upon a Time y un rol más relevante en America Intruders, la joven mostraba ya su capacidad actoral bajo la dirección de los hermanos Duffer. Uno de los videos más virales de aquellos años la muestra rodeada de paparazzis que le piden posar; ella, con actitud de “estrella de cine”, juega frente a las cámaras con apenas 12 años. Desde entonces, las críticas no dejaron de llegar.

UN GRITO DE “STOP”

La más reciente controversia sobre su apariencia ocurrió en marzo, cuando la protagonista de ‘Enola Holmes’ pidió detener el odio y las críticas hacia su imagen, que para algunos “expertos” en moda no correspondía con “lo que debía usar”.

“Comencé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente parece no poder crecer conmigo. Actúan como si tuviera que quedarme congelada en el tiempo, como si aún debiera lucir como en la temporada 1 de ‘Stranger Things’. Y como no lo hago, ahora soy su objetivo”, escribió junto a un video en el que cuestionaba el periodismo actual y las críticas hacia su maquillaje, ropa y estilo.

Mientras promocionaba Estado Eléctrico, la estrella exploró looks más maduros. Aunque no es algo prohibido, llamó la atención del público y la prensa, alimentando la narrativa repetida de que “le urge crecer”.

En uno de sus mensajes más comentados, cuestionó directamente a quienes generan estos contenidos. “El hecho de que escritores adultos dediquen su tiempo a analizar mi rostro, mi cuerpo, mis elecciones, es inquietante. ¿Y que algunos de esos artículos estén escritos por mujeres? Aún peor”.

RELACIONES DIFÍCILES

Millie ha compartido en redes sociales, bajo sus propios términos, algunos episodios de su vida personal. A los 18 años hizo pública su relación con quien hoy es su esposo, Jake Bongiovi, tras una mala experiencia con Hunter Ecimovic.

En meses recientes, la actriz ha sido captada enfrentando los desafíos de la maternidad adoptiva. En uno de los videos más difundidos, se le ve “batallando” para cargar a su hija envuelta en una sábana mientras se abre paso entre paparazzis, mientras su esposo observa sin intervenir, lo que generó críticas hacia su rol en la crianza.

Durante el fin de semana en Londres, mientras promocionaba Stranger Things, Millie volvió a enfrentar momentos incómodos con la prensa. Molesta por los gritos de un fotógrafo que le exigía sonreír, la actriz respondió también a gritos: “¡Sonríe tú!”.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

