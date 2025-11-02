Denuncia Millie Bobby Brown a compañero de Stranger Things por acoso; esposa lo había funado por infiel

Una fuente cercana a la producción señaló que el documento presentado por Brown contenía “páginas y páginas de acusaciones” , aunque aclaró que la queja no incluía señalamientos de índole sexual. El conflicto se centra en un supuesto ambiente hostil generado por Harbour, quien interpreta al jefe de policía Jim Hopper, personaje que mantiene una relación paternal con Eleven , el rol que catapultó a Brown a la fama. Durante las grabaciones, la actriz habría solicitado la presencia constante de un representante personal en el set cuando debía compartir escenas con su compañero.

La actriz británica Millie Bobby Brown presentó una queja formal contra David Harbour , su coprotagonista en la serie Stranger Things , por presunto acoso y hostigamiento laboral ocurridos durante la preparación de la quinta temporada de la producción de Netflix . De acuerdo con medios internacionales, la denuncia se entregó antes de que iniciaran las grabaciones de la última entrega, lo que llevó a la compañía a abrir una investigación interna que se prolongó varios meses, sin que hasta ahora se conozcan los resultados.

David Harbour, de aproximadamente 50 años, ha declarado en distintas ocasiones que conoció a Brown cuando tenía 12 años y que sentía por ella un “instinto de protección”. Sin embargo, el vínculo profesional se habría deteriorado durante las etapas finales de la serie, que enfrenta ahora una crisis mediática a semanas de concluir su rodaje. Netflix y los representantes de ambos actores han evitado pronunciarse de manera pública sobre el caso.

La denuncia surge en un contexto delicado para la producción, pues Stranger Things 5 se perfila como una de las entregas más esperadas de la plataforma y su lanzamiento podría verse afectado por la polémica. La cercanía entre ambos intérpretes había sido parte del atractivo de la serie, cuyo rodaje comenzó a principios de 2025 tras varios retrasos por la huelga de guionistas y actores en Hollywood.

Millie Bobby Brown, de 21 años, ha mantenido silencio en sus redes sociales desde que se filtró la información. En entrevistas anteriores, la actriz británica ya había hablado sobre los desafíos de crecer bajo los reflectores y sobre su interés por mantener un entorno de trabajo seguro. Hasta el momento, no se ha determinado si las acusaciones tendrán consecuencias legales o disciplinarias dentro de la producción.

Lo queman por infiel

Mientras tanto, otro capítulo relacionado con David Harbour se desarrolla en el ámbito personal. Su exesposa, la cantante británica Lily Allen, lanzó el 24 de octubre su quinto álbum de estudio titulado West End Girl, el primero en siete años. En distintas entrevistas, Allen ha reconocido que el disco fue un proceso de sanación tras su separación del actor a finales de 2024.

“Es vulnerable de una forma que quizá mi música nunca lo ha sido antes”, declaró en conversación con Pitchfork. El álbum fue grabado en solo 16 días y ha sido descrito como un retrato íntimo de la transición emocional de la artista.

Allen, de 40 años, también reveló que atravesó episodios de depresión y trastornos alimenticios durante su ruptura matrimonial. “The feelings of despair that I was experiencing were so strong”, confesó a la revista People. Algunas canciones del nuevo material, como “Madeline”, han despertado especulaciones sobre posibles alusiones directas a Harbour, aunque la cantante ha dicho que “no todo es literal” y que el proyecto busca reflejar el proceso de reconstrucción personal más que señalar a terceros.

La coincidencia entre la denuncia laboral de Brown y el lanzamiento del nuevo álbum de Allen ha colocado a David Harbour en el centro de la atención mediática por razones ajenas a su carrera artística. Tanto la producción de Stranger Things como el regreso discográfico de Allen enfrentan el desafío de sostener su narrativa frente a la exposición pública de los conflictos personales y profesionales que rodean al actor.