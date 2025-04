¡Mucha música! Conquistan Jennie, Post Malone y Junior H primer domingo de Coachella

En medio de la polémica en México por la apología del delito por los corridos tumbados el mexicano Junior H se presentó en el escenario principal de Coachella previo a la actuación protagónica de Post Malone y una muy exitosa presentación de Jennie de BLACK PINK como solista.

Durante 3 días se llevó a cabo el primer fin de semana musical del festival que desde hace años ha conquistado al público californiano, sin embargo desde hace unos años la alianza con YouTube le dio más proyección al evento y las estrellas globales que ahí se presentan.

Para este viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de abril será el segundo fin de semana en donde se repiten las estrellas principales y habrá algunos invitados especiales con ellos o no. Y este año Lady Gaga, Travis Scott y Post Malone fueron los principales en un line up que tenía a los exitosos LISA, Charli XCX, Tyla, Enhypen, Zedd, Meghan The Stalion, Myssi Eliot, Junior H y Jenni.