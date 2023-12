Música 2023: Entre Taylor Swift ... y RBD

Mañana termina el 2023, y si hay alguien a quien el año le perteneció prácticamente de principio a fin cuando fue seleccionada a principios de diciembre por la revista Time “Persona del Año” fue Taylor Swift.

Aunque en la entrega número 65 de los premios Grammy que se llevó a cabo a inicios del mes de febrero en Las Vegas, Nevada, no ganó en la terna de Canción del Año en la que estaba nominada por el tema “All Too Well (10 Minute Version) (Short Film)” frente a la cantante de música country Bonnie Raitt por la composición “Just Like That”, el resto del año la intérprete que también a inicios de este mes estuvo de manteles largos al cumplir 34 años de edad, rompió todo tipo de récords gracias a su gira mundial que no pasó inadvertida para la Ciudad de México tampoco cuando allá aterrizó en el verano pasado y cuya “cereza del pastel” fue la proyección de su concierto en cines a principios de octubre que dejó muy buen antecedente para el posterior estreno de la gira filmada de Beyoncé.

A finales del verano, de hecho donde Taylor repitió su triunfo consecutivo al Mejor Video del año precisamente un año después de haber ganado en 2022 por el mencionado tema “All Too Well (10 Minute Version) (Short Film)”, fue en los VMAs 2023 donde se alzó con el galardón en la misma terna ahora por el video para “Anti-Hero” y quien anticipó en esta premiación lo que sucedería en los Latin Grammys en noviembre fue la cantante colombiana Shakira al ganar entonces el Michael Jackson Vanguard Video poniendo a bailar a todos los presentes antes de que en noviembre en los Latin Grammys fuera una de las varias intérpretes femeninas que fueron máximas ganadoras al ganar el premio a la Canción del Año por “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol 53” de la mano del DJ Bizarrap.

Sin embargo, no todos de los ganadores o presentes en los VMAs 2023 siguieron con buenas rachas ya que por ejemplo, de ser otro de los truinfadores “honorarios” de dicha premiación el rapero Sean “Puff Daddy” Combs al ganar el galardón como “Ícono Global” luego de 25 años de éxitos como cantante y productor en el género del hip hop, cerró el año de manera por demás penosa al salir a la luz denuncias de abuso sexual en su contra, mientras que nuestro compatriota Peso Pluma, con cuya presentación la mencionada Taylor Swift pareció unirse al ritmo de los “corridos tumbados” durante su presentación en el evento, en los Latin Grammy al igual que el regeatonero Bad Bunny fue de los grandes perdedeores en comparación con los Billboard, comprobando que una cosa es ser comerciales y otra tener calidad.

Hablando de los premios Billboard, además de los triunfos de cantantes femeninas en las que también podemos incluir el de la italiana Laura Pausini como Persona del Año y la colombiana Karol G con el Álbum del Año para su producción “Mañana será bonito”, fueron nuestros compatriotas mexicanos los que nos llenaron de orgullo al ganar cantautoras femeninas de nuestro país como Natalia Lafourcade y Julieta Venegas dos triunfadoras en las ternas a la Grabación la primera por su álbum “De todas las flores” y la primera al Mejor álbum Vocal Pop por “Tu Historia” también hubo triunfos de varones como Manuel Mijares a la Excelencia Musical; al Mejor Álbum de Rock para Molotov y al Compositor del Año para el representante del género de regional mexicana al sonorense Edgar Barrera, entre otros más.

Para cerrar “con broche de oro”, y sin demeritar lo que tiene calidad de premio con lo comercial, la revista Rolling Stone destacó el regreso de RBD en el segundo lugar de conciertos de cantantes latinos en segundo lugar detrás de la mencionada Karol G de las giras más rentables del 2023 .¡Feliz 2024!

