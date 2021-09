Natalia Jiménez lanza su segundo disco de mariachi, ”México de mi corazón II”

El jueves, un día antes del lanzamiento del álbum completo, estrenó el sencillo “ Mi ego ” con Joss Favela , una canción sobre el dolor de ver a un ex que ha superado una relación terminada. Tras años de conocerse y encontrarse en conciertos y programas de televisión, Jiménez le pidió a Favela que participara en el álbum y él no sólo aceptó, sino que escribió una nueva canción.

“Le tomé la palabra y sí funcionó”, dijo la cantante. “Si tienes un artista como Joss Favela en el disco está increíble que haga él la canción, porque es un excelente compositor”.

Y éste no es el único invitado. Con Gerardo Ortiz interpreta “Fuiste mía”, mientras que por primera vez canta con la estrella del regional mexicano Ana Bárbara. La canción que eligió para ella es la clásica de despecho “No me amenaces” de José Alfredo Jiménez, pues siente que refleja a su colega.

“Está genial porque ella es así, ella es un viejononón, es una mujer súper fuerte... canta bien, y compone, y es guapa, es alta, lo tiene todo, ¡es un bicharraco!”, dijo Jiménez. “Creo que las dos nos apreciamos mucho la una a la otra, siempre que nos vemos nos celebramos”.

“Te quedó grande la yegua” la interpreta en solitario, al igual que “Cielo rojo”, una de sus canciones favoritas “del mundo mundial” que dice que pide siempre que ve un mariachi. En su versión trató de darle un toque ligeramente español, con unas castañuelas al principio y un poco de copla en su interpretación.