Natanael Cano regresa a Saltillo: se presentará en noviembre

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    Natanael Cano regresa a Saltillo: se presentará en noviembre
    Promesa. El creador de los corridos tumbados volverá a encontrarse con sus seguidores saltillenses en el Estadio Francisco I. Madero. FOTO: ARCHIVO

El cantante sonorense llevará su ‘Vol. 1 Tour’ al Estadio Francisco I. Madero el próximo 27 de noviembre

Tras dos años de haber llegado ante su público local, Natanael Cano regresará al escenario del Estadio Francisco I. Madero en Saltillo como parte de su ‘Vol. 1 Tour’, por lo que se presentará el próximo 27 de noviembre.

La venta de boletos comenzará el viernes 4 de septiembre desde el sitio eticket.mx, por lo que quedará pendiente conocer los precios para el encuentro entre el sonorense y sus fanáticos.

“Nuevas fechas, nuevas ciudades y muchas noches para vivirlo en vivo. ¿En cuál nos vemos?”, escribió el representante de los corridos tumbados.

ÚLTIMA FECHA

Con la presentación en Saltillo de ‘Natita’ se cerrará la gira, que comenzará el próximo 18 de septiembre en el Estadio GNP Seguros.

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Previo a su llegada a la capital de Coahuila, Nata se presentará en Oaxaca, Veracruz, Guadalajara, Puebla, Morelia y otras ciudades.

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Natanael Cano

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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