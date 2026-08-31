Natanael Cano regresa a Saltillo: se presentará en noviembre

Tras dos años de haber llegado ante su público local, Natanael Cano regresará al escenario del Estadio Francisco I. Madero en Saltillo como parte de su ‘Vol. 1 Tour’, por lo que se presentará el próximo 27 de noviembre.

La venta de boletos comenzará el viernes 4 de septiembre desde el sitio eticket.mx, por lo que quedará pendiente conocer los precios para el encuentro entre el sonorense y sus fanáticos.

“Nuevas fechas, nuevas ciudades y muchas noches para vivirlo en vivo. ¿En cuál nos vemos?”, escribió el representante de los corridos tumbados.