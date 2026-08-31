Natanael Cano regresa a Saltillo: se presentará en noviembre
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El cantante sonorense llevará su ‘Vol. 1 Tour’ al Estadio Francisco I. Madero el próximo 27 de noviembre
Tras dos años de haber llegado ante su público local, Natanael Cano regresará al escenario del Estadio Francisco I. Madero en Saltillo como parte de su ‘Vol. 1 Tour’, por lo que se presentará el próximo 27 de noviembre.
La venta de boletos comenzará el viernes 4 de septiembre desde el sitio eticket.mx, por lo que quedará pendiente conocer los precios para el encuentro entre el sonorense y sus fanáticos.
“Nuevas fechas, nuevas ciudades y muchas noches para vivirlo en vivo. ¿En cuál nos vemos?”, escribió el representante de los corridos tumbados.
ÚLTIMA FECHA
Con la presentación en Saltillo de ‘Natita’ se cerrará la gira, que comenzará el próximo 18 de septiembre en el Estadio GNP Seguros.
Previo a su llegada a la capital de Coahuila, Nata se presentará en Oaxaca, Veracruz, Guadalajara, Puebla, Morelia y otras ciudades.