‘Toy Story 5’ y ‘Spider-Man’ impulsan el mejor verano para el cine en México

La gran asistencia de ‘Toy Story 5’ y ‘Spider-Man: Un nuevo día’, que globalmente contabilizan casi 36 millones de boletos comprados en salas locales, han colocado al verano de 2026 como el más exitoso de la última década en México. Mauricio Durán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y Audiovisual (Canacine), indicó que, en términos de taquilla, entre las dos cintas suman una importante recaudados, por lo que las cosas han sido positivas para la industria en la llamada época vacacional. La celebración del Mundial de Fútbol en pleno apogeo veraniego no impactó en la asistencia, tampoco las lluvias vespertinas y nocturnas registradas en las últimas semanas. “El verano prácticamente ha sido el más exitoso en la taquilla en los últimos 10 años. ‘Toy Story’ y ‘Spider-Man’ juntos hicieron mucho dinero, han sido títulos muy grandes. La gente sí quiere ir al cine, pero también está muy concentrada en ver películas evento”, comentó Durán.

LOS REGISTROS EN TAQUILLA Hasta ahora, en lo que va del año, los tres primeros lugares en asistencia corresponden a la nueva cinta arácnida, con 18.3 millones de boletos vendidos, seguida por ‘Toy Story 5’, con 17.5 millones, y ‘Super Mario Galaxy’, que rebasó los 15 millones. “Para los cines, el Mundial también representó gente porque Cinépolis tenía los derechos para pasar los partidos y la asistencia no solo no cayó, sino que se fue arriba”, añadió el ejecutivo.

En este verano también llegó ‘La Odisea’, la cual contabiliza 6.6 millones de entradas; ‘Minions & Monstruos’, con 4.3 millones, y la versión live action de ‘Moana’, con 2.3 millones. Ya tomando en cuenta todo el año, en 2026 la asistencia se encuentra 4% arriba con relación a 2025, hasta el pasado 23 de agosto.

TÍTULOS MUY GRANDES Esto hace prever que para diciembre también se habría superado en números totales la asistencia y taquilla del año pasado, tomando en cuenta que aún faltan por estrenarse títulos como las nuevas entregas de ‘Los juegos del hambre’, ‘Resident Evil’, ‘Avengers: Doomsday’ y ‘Jumanji’. “Prácticamente en todos los países donde Hollywood es reinante están arriba en sus números. ‘Toy Story’ y ‘Spider-Man’ han sido títulos muy grandes y la gente está asistiendo”, apunta el especialista.

¿Y EL CINE MEXICANO? En términos de cine nacional, los números también son positivos, al tener 1% más con relación al periodo enero-agosto de 2025. El primer escalafón es para ‘¿Quieres ser mi novia?’, con 1.3 millones de boletos, seguida por ‘Socias por accidente’ y ‘Bendito corazón’, ambas con alrededor de 900 mil asistentes.

En el rubro nacional, el próximo estreno considerado grande es la animación ‘Gungo y los Juegos Cavernícolas’, de Huevocartoon. (Con información de El Universal)

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