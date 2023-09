Nicola Porcella explota contra reportero de ‘Chisme No Like’

Nicola Porcella se molestó con un reportero cuando este le preguntó por las supuestas exigencias que habría hecho a Juan Osorio para formar parte de “Un amor sin receta”, la telenovela que el productor está por realizar, pues además de negarlo, estimó que el periodista había inventado ese rumor para desatar polémica, pues no es la primera vez que el medio para el que trabaja, detona algunos de los rumores en torno al peruano.

Porcella, de 35 años, fue captado esta mañana mientras arribaba a las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, pues desde que salió de “La casa de los famosos México”, acreedor del segundo lugar, el modelo ha estado visitando diferentes estados de la República Mexicana para encontrarse con sus fans y agradecerles todo el apoyo que recibió mientras estaba dentro del reality show de Televisa.

Este domingo, Nicola aterrizó en Monterrey, Nuevo León, por lo que llegó muy temprano en el aeropuerto, donde fue captado por diferentes medios que se acercaron a él para preguntarle acerca de la nueva telenovela de Osorio el que, luego de semanas de entablar conversaciones con el peruano, ya confirmó su participación en esta producción en la que también trabajará Wendy Guevera, en la que tal parece que serán pareja, pues cuando le preguntaron si se besaría con su gran amiga, él respondió que seguirían las instrucciones del productor.

”Si nos ponen beso, tendremos que dar beso, ¿qué vamos a hacer?”, contestó.

Nicola Porcella ha conseguido el reconocimiento del público mexicano, tras su participación en “La casa de los famosos México”.

De esa manera, “Nico” destacó que todos los proyectos que tiene en puerta ya van avanzando, sobre todo, la telenovela que es el que se acerca más en fechas, pues Osorio ha indicado que “Un amor sin receta” llegará a la pantalla chica en el primer trimestre del 2024, por lo que el famoso indicó que tiene mucho en que trabajar, preparándose para mejorar sus dotes de actor y, además, neutralizar su acento peruano.

”Dándole, dándole ¿no? porque hay que comenzar ya a neutralizar el acento, empezar a prepararse bastante, entonces estamos en eso”, comentó.

Fue en ese momento cuando Eduardo Mitzu, reportero del programa “Chisme no like”, le preguntó acerca de los rumores que sugerían que estaba haciendo “peticiones muy exquisitas” al productor para participar en su telenovela, interrogatorio que causó la molestia de Nicola, pues aseguró que había sido él el que había inventado dicha especulación.

”Eso lo has inventado tú, yo no lo he inventado... yo no tengo ninguna petición”, dijo.

Cuando el reportero le preguntó si le molestaba que le hiciese preguntas, Porcella aclaró que no le molestaba ser cuestionado, sino que crearan historias falsas en torno suyo.

”Me molesta que inventen, yo creo que siempre he sido una persona muy honesta, muy real, siempre he estado dispuesto a declarar y decir las cosas, pero no me gusta que las inventen. Yo peticiones no tengo, al contrario, estoy sumamente agradecido que quieran contar conmigo, en vez de hacer una petición, uno tiene que agradecer, entonces... para generar no hay que inventar, hay que preguntar”, destacó.