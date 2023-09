Gloria Trevi: ‘Veinte años después, todavía se ensañan conmigo más que con el depredador’

En la última tanda de cinco capítulos de la serie “Ellas soy yo Gloria Trevi”, en la que la cantante Gloria Trevi expresa su testimonio sobre su experiencia al lado de Sergio Andrade, manifestó su desacuerdo con el trato que recibe por parte de la opinión pública a dos décadas de lo sucedido, en especial sobre los ataques que reciben los padres de las jóvenes que se integraron al clan en busca de una oportunidad en el medio artístico.

“Los papás no querían que nos golpearan, mi mamá no quería que me golpeara, mi papá no quería que me golpeara ni que yo estuviera enamorada de alguien que no me amara, que me engañaba, que me manipulaba, que me alejaba de ellos entonces por qué le van a echar la culpa a los papás de lo que hizo una persona. No está bien que a estas alturas, después de 20 años de que yo salí de la cárcel todavía se enseñen más conmigo que con el depredador”, dice al final de uno de los cinco capítulos que desde este viernes están disponibles en la plataforma VIX+.

En otra reflexión durante una de las entrevistas que concedió a la productora Carla Estrada para llevar a cabo el proyecto, la intérprete y compositora regiomontana reconoce que tanto ella como el resto de las jóvenes pudieron haber escapado o pedido ayuda en el momento en que quisieran, pero su enajenación mental les impedían tomar cualquier iniciativa.

“Según esto, las puertas estaban abiertas para todas. Yo tenía el micrófono, otras tenían micrófonos y no pedíamos auxilio. Sí habían bardas altas, pero por el otro lado (de la propiedad) estaba abierto ¿sí me entiendes? Por ejemplo la casa de la playa. Era psicológico. Nuestra cárcel, nuestras barreras, bardas y puertas eran psicológicas”, dijo al final del episodio en el que narra la temporada en que habitaron una casa y un predio en la costa de Guerrero.