‘No hay lágrimas porque no hay congruencia’; experta analiza lenguaje corporal de Amber Heard

Luego de que Amber Heard describiera cómo fue físicamente agredida por Johnny Depp, se viralizó el llanto con el que relataba su experiencia, donde miles de internautas apegados al caso teorizaron que sus “lágrimas de cocodrilo” revelaban lo buena actriz que es.

“Ojalá hubiera dicho que estaba bromeando. Porque no dolió, no me lastimó físicamente. No quería dejarlo. No quería que esta fuera la realidad. No quería que ese fuera el hombre del que estaba enamorada. Sé que de eso no vuelves. No soy tonta. No puedes pegarle a una mujer, no puedes pegarle a un hombre. No puedes golpear a nadie”, sentenció.

Sin embargo, esto dio pie a que Maryfer Centeno, una reconocida grafóloga y especialista en personalidad, que se ha dedicado a analizar en sus redes sociales el lenguaje corporal de las personas.

“Debería estar llorando o eso es lo que nos quiere hacer creer ella, empieza únicamente a torcer la voz pero no hay lágrima. No hay lágrimas pero sí hay expresión de agresión y amenaza con la mandíbula levantada”, enseña Maryfer, imitando la voz que Amber utiliza.

“La mandíbula hacia abajo sí es de tristeza, esto es una realidad y es obvio: el grado de formalidad de la situación, la personalidad exagerada, teatral, histriónica de Amber Heard la llevan a reaccionar de esta forma”.

En el pasado, Shannon Curry diagnosticó a Heard con dos trastornos de la personalidad: el trastorno limítrofe y el trastorno histriónico de la personalidad, luego de evaluarla durante más de 12 horas. Curry afirmó que la actriz debate su forma de ser entre “princesa y víctima” a la hora de presentarse, además de que la define un carácter “errático, dramático e impredecible”.

“En algunos momentos parece que nos va a morder o que nos va a agredir porque está muy enojada, porque se siente muy impotente, esto lo vemos cuando incluso se ponen muy tensos los hombros y se viste similar a Johnny Depp en otros momentos”, mencionó también Centeno.

Aunque la especialista admite que la actriz se siente triste, tensa y abrasiva, en su rostro no hay lágrimas porque no hay congruencia; “parece un berrinche, pero, ¿es un llanto, es un reclamo o es una agresión?” pregunta.

Asimismo, señala que las muecas y “caras” que hace Amber serían “un pleito” entre sus hemisferios cerebrales, porque su razón y lado creativo o teatral estan “desesperados” por mantener su postura. Por otro lado también asegura que vestirse igual que Johnny Depp es una señal de querer intimidarlo.

“Está muy enojada porque se siente muy impotente”, agregó sobre cómo la actriz ‘saca’ los dientes y tuerce la mandibula.