‘No me va a matar’ Rompe JLo el silencio tras su divorcio de Ben Affleck

A pesar de que López reconoce sentirse triste, extraña, sola y desesperada, confía en su fortaleza, afirmando que la desilusión “no me va a matar”. Cree firmemente que puede encontrar la alegría y felicidad en ella misma. “Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí”, expresó la cantante.

Jennifer también compartió su entusiasmo por la libertad que siente en esta nueva etapa de su vida: “Todo lo que he hecho en los últimos 25 o 30 años, estar en estas diferentes situaciones desafiantes, ¿qué carajo puedo hacer cuando soy solo yo quien vuela por mi cuenta?, dijo, “¿Y si soy libre?”.

Ahora ya no está en búsqueda del amor, y está desechando la creencia de que para ser amada, “debes ser perfecta”. Considera que el amor verdadero es aquel que ayuda a sanar las partes de uno que no son ideales: “Eso es lo que he aprendido sobre el amor, que es algo que da seguridad. Me haces sentir segura y, cuando no alcanzo la gloria, me entiendes y me ayudas a crecer para ser mejor. Tú tienes tus límites y yo tengo los míos. Y yo digo: ‘Aquí es donde tú no estás a la altura de mí y aquí es donde yo no estoy a la altura de ti’. Y así, mejoramos en esas cosas juntos”.