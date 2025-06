$!‘Nos han quitado todo’: influencer Valentina de la Cuesta rompe el silencio tras huir de México

El pasado 30 de mayo, el nombre de la influencer Valentina de la Cuesta se robó la atención en todas las plataformas de redes sociales, después de que se reportara que abandonó México por razones de inseguridad. Sin mayores detalles, el rumor se esparció hasta llegar a los medios de comunicación. Hasta el día de hoy, la creadora de contenido e hija del productor musical Sergio Andrade y de Karla de la Cuesta, rompió el silencio cuando compartió un mensaje a través de redes, donde se refirió a su salida de México. Aunque probablemente su objetivo era aminorar las dudas, su reciente reaparición tuvo el efecto contrario. TE PUEDE INTERESAR: ¡Qué atrevida! Reviven bullying de Florinda Meza a primera actriz de cine Anabel Gutiérrez VALENTINA DE LA CUESTA REAPARECIÓ EN INSTAGRAM En sus historias de Instagram, la influencer compartió un inesperado y muy curioso mensaje, donde se pronuncia sobre una denuncia por agresiones: “Y si no he denunciado públicamente las agresiones tan inhumanas que estamos viviendo por los ataques de estas personas, es porque no sé a dónde puedan ser capaces de llegar.”

El mensaje continuó de esta forma: “Nos han quitado todo ya. ¿Falta la vida? No lo sé. Por eso no he declarado nada, ni lo haré, porque me muero de miedo. El acto más valiente que puedo hacer por ahora es aguantar. Tragarnos este sufrimiento mi familia y yo, y seguir compartiendo el libro.” En el texto, la creadora de contenido destacó que “Si quieren ayudar de alguna manera puede ser a través de la difusión del libro”, y adjuntó un enlace que dirige a la página de Amazon con la obra ‘Todo a la luz’, un libro escrito por su madre.