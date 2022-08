El pleito entre Panini y Rubén Rodríguez Luna, inició después de que la ex Lavandera publicara una foto en familia para festejar la graduación de su hijastra Sara Valentina Garza , quien presuntamente no ha podido convivir con su familia materna.

Ahora le contestó a Rubén Rodríguez Luna, hijo de la fallecida Karla Luna y quien alega que no ha podido ver a sus hermanas porque Américo Garza y Panini no lo permiten.

Tras la publicación una usuaria escribió que ojalá como regalo le permitan a Sara convivir con su familia materna, a lo que Panini contestó que habían tenido miles de oportunidades, mismas que no han aprovechado por hacer “shows mediáticos, chismes y escándalos en redes sociales”.

A lo que Rubén contestó “Si aquí dices esto, es seguro que mis hermanas viven creyendo la misma historia, es que dices, ‘si no las vemos es por algo’, es verdad y ese algo no es por falta de ganas, no es el dictamen de la jueza, ni la ley, son ustedes que no llevan a mis hermanas a las convivencias que ya están dictadas”.

“Aquí sólo son tus palabras, pero no tus hechos. El día de mañana mi tía tiene convivencia física también dictada por la jueza, para que no te quede duda de lo mucho que las queremos ver y las lleven”, expresó el joven.