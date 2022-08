Originario de la Ciudad de México, Mauricio Nieto nació en el barrio de Iztapalapa el 15 de noviembre de 1985, su carrera tuvo un importante boom hace 10 años cuando por medio de redes sociales Nieto comenzó a hacerse más popular en el stand-up, presentándose en clubes de la Ciudad de México.

Posteriormente, participó en especiales grupales de stand up, por ejemplo: Stand Up Sin Fronteras del año 2013 y Comedy Central Presenta: Stand Up en el 2015. Además de realizar comedia en TV, ha sido conductor para programas como El Hormiguero en 2014 y para la franquicia de Tv Azteca.

Publicidad

Así, el comediante se posicionó en el mundo del stand-up hasta el punto de ser reconocido a nivel nacional, su historia llegó hasta la plataforma de Netflix con un show titulado “Viviendo Sobrio... desde el bar” (2018) dirigida por Raúl Campos, donde el comediante mexicano hace una rutina sobre sus orígenes humildes, sus relaciones fallidas y su esfuerzo por mantenerse sobrio.