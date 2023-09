¡Ojo hermana! Advierte exnovia de Travis Kelce a Taylor Swift; ‘una vez infiel, siempre infiel’, dice

Parece que la historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce tiene un villano y no, no es Maya Benberry, ex novia del jugador de la NFL, sino el mismo galán y sus infidelidades.

Fue a través de una entrevista con el Daily Mail que la ex pareja del ala cerrada de los Chiefs de Kansas City lanzó un mensaje de advertencia a la interprete de ‘Anti-Hero’.

“El hombre que yo conocí [cuando salimos] es infiel. Taylor parece ser una chica muy divertida con un espíritu hermoso, así que le deseo la mejor de las suertes, ¡pero no sería una chica si no le aconsejara que fuera inteligente!” señaló Benberry, de 31 años, para el Daily Mail.