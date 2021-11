Paulina Rubio necesita relajarse

1.- En estos tiempos hay una enorme oferta de contenidos generados para YouTube. Con su afinado algoritmo, es capaz de entretener por horas enteras a cualquier persona que se ponga a navegar a través de su infinidad de canales. Por cierto, esta es la segunda plataforma social más usada en todo el mundo y cuenta, en cifras actualizadas a 2021, con una comunidad activa de 2,291 millones de usuarios en el planeta.

2.- Con esa abrumadora presencia en la vida de cualquiera que tenga a la mano un dispositivo electrónico capaz de conectarse a Internet, YouTube da una batalla fenomenal a las plataformas de streaming y ha desbancando, absoluta y definitivamente, a la televisión tradicional. Enterrados en el pasado han quedado los tiempos en que millones de personas encendían la televisión a la misma hora para ver un mismo programa.

3.- “– ¡¿Viste anoche la entrevista de Verónica Castro a Juan Gabriel? – ¡Sí! De hecho casi no dormí. ¡Fue después de las 6 de la mañana cuando terminó!” Así comentaban las personas aquella lejana mañana de 1988 cuando el Divo de Juárez se presentó en el legendario programa “Mala noche...no”, paralizando a todo México. Sin embargo, en pleno Siglo XXI, este tipo de situaciones es completamente imposible. ¡Lágrimas de sangre lloran las grandes televisoras!

4.- Es por esta nueva manera de entretenernos, que los productos más exitosos de la actualidad son aquellos que buscan atender a un nicho específico y bien definido. Pretender llegar a miles de millones de personas al mismo tiempo es ahora una tarea imposible. La meta actual es tener la mayor cantidad de reproducciones y reacciones que se pueda. Y hay que tener muy claro que el tiempo de vigencia de cualquier producto es más corto que nunca.

5.- Es por todo esto que me llamó poderosamente la atención Paulina Rubio, de 50 años de edad, por su actitud en una entrevista que presentaron hace unos días en el canal Pinky Promise de Karla Díaz-Leal. Si bien es cierto que presentarse en un canal de YouTube, que se dirige a un público de 20 a 25 años más joven que ella, es una buena señal de su intención de mantenerse vigente y actual, su comportamiento la hizo lucir tremendamente fuera de época.

6.- Pinky Promise cuenta con más de 800 mil suscriptores y pretende ser un espacio de inclusión. Además, hace derroche de feminidad y dulzura en honor a la personalidad de la conductora. De hecho, a Paulina Rubio la entrevistaron junto a una jovencísima y muy conocida drag queen. Pero, si bien el ambiente de esta producción es muy amigable, la Rubio estaba muy tensa, manteniendo siempre la actitud de estrella internacional. Hasta resulta incómoda de ver.

7.- La conductora –quien incluso vistió en color dorado para halagar a Paulina– no logró relajarse como lo hace siempre con todos sus entrevistados. La otra invitada al principio no sabía cómo dirigirse a la diva. Y la ex timbiriche más distancia ponía con su afectado modo de hablar. En los nuevos y democráticos medios de comunicación hay que ser accesibles y auténticos. El público ha tomado el control y no sigue a aquellos que permanecen en un pedestal.

