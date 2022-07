‘Se disculpa’ Will Smith desde YouTube con Chris Rock a 4 meses de cachetearlo en los Premios Oscar

Saltillo. - Una de las polémicas que más sonaron en este año fue el momento bochornoso provocado por la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock luego de que este último hiciera burla de los problemas de alopecia que padece Jada Pinkett Smith.

Me comuniqué con Chris, y el mensaje que regresó es que no está listo para hablar, pero cuando lo esté, se comunicará”.

“Me comuniqué con Chris, y el mensaje que regresó es que no está listo para hablar, pero cuando lo esté, se comunicará. Te diré, Chris, te pido disculpas. mi comportamiento fue inaceptable, y estoy aquí siempre que estés listo para hablar”, relató Will a la cámara.

El ganador del Oscar por Mejor Actor dijo que la disculpa iba dirigida a la madre y el hermano del cómico.

“Esa fue una de las cosas de ese momento que no me di cuenta. No estaba pensando en cuántas personas se lastimaron en ese momento. Quiero disculparme con la madre de Chris, con la familia de Chris, especialmente con su hermano Tony Rock”, continuó Smith.