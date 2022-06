¿Piqué le fue infiel a Shakira? No sería la primera vez

No es la primera vez

Si los rumores son ciertos, este es uno de los peores momentos para la intérprete de “Me enamoré”, quien también se encuentra a punto de ir a juicio por una deuda con el fisco español por 14.5 millones de euros (poco más de 300 millones de pesos mexicanos).

Sin embargo, esta no sería la primera vez que Piqué engaña a Shakira. En 2018 circuló la noticia de que la pareja se había distanciado luego de que el futbolista le puso el cuerno con una de sus exnovias, la actriz Nuria Tomás, con quien Piqué mantenía una relación en el momento en que conoció a Shakira en el Mundial de Sudáfrica celebrado en 2010.

Cabe relatar que Shakira hace poco estrenó su más reciente sencillo llamado “Te Felicito” en colaboración con el cantante Rauw Alejandro, la cual posiblemente esta dedicada a Piqué.“Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso”, dice una de las estrofas del sencillo. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado o negado esta ruptura.