Aunque causó críticas por ser un grupo que no “encajaba” en el concepto de la NFL, s in embargo, tanto los equipos y los fanáticos de la agrupación rechazaron la actuación del Grupo Firme en el partido de la NFL México durante la Monday Night Football.

Con éxitos como ‘ Ya Supérame’, ‘Qué importa’, fueron los temas que interpretaron en un rincón del Estadio Azteca , pero que no fueron bien recibidos por la fanaticada.

SUSTO

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de “Ya supérame” explicó que las bajas temperaturas le ocasionan problemas para respirar, es por ello que se vio en la necesidad de recurrir a la ayuda de un tanque de oxígeno; sin embargo recalcó que se encuentra bien.

Asimismo, el cantante pidió a sus fans que no se preocuparan pues los conciertos que tenía programados para los próximos días, incluyendo el de la liga estadounidense no serían cancelados: “No se preocupen plebada, ya saben que cuando hace frío se me cierra el pecho, pero aquí hay tiro. Confirmadísimos los eventos del fin de semana”, escribió.