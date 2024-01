Por las buenas... Clara Chía buscó hablar personalmente con Shakira acerca de sus hijos

“ La intención era explicar cómo se desarrollaron las cosas entre ella y Piqué, y mantener una dinámica saludable que no afectara a los pequeños Milán y Sasha ” declaró El Nacional de Cataluña con respecto a las decisiones de la publicista.

LA RESPUESTA DE SHAKIRA

A la cantante no le ha parecido este intento por convivir con sus hijos, haciendo que en el acuerdo de la custodia agregara una cláusula específica que prohíbe a Chía tanto interactuar como acercarse a sus vástagos.

De la misma manera —y según informó el medio antes mencionado—, Shakira habría declarado que no le interesaba sostener ninguna plática con “la mujer que había marcado un punto de quiebre en su vida”, reafirmando sus decisiones anteriormente planteadas.

No obstante, esta información no ha sido verificada totalmente, ya que hay medios que aseguran que dicha condición no se habría estipulado, aunque las restricciones con respecto a la interacción de Milán y Sasha con la nueva pareja de Pique han sido muy claras.