Por ‘pobres’ y ‘gordas’, Raúl Velasco no quería a Joan Sebastian, Ana Gabriel y a integrante de Pandora en su programa

Como es bien conocido la famosa provenía de una familia humilde, por lo que sus recursos para adquirir lujosos vestuarios no se encontraban dentro de sus posibilidades.

Sin embargo, no todos recibieron un buen trato por parte del conductor pues detrás de la gran sonrisa con la que presentaba su programa, Raúl Velasco tenía conductas que hoy en día resultan duramente criticables, ya que en más de una ocasión llegó a despreciar algunos artistas por su apariencia física.

Fue en los años 80 cuando la intérprete de ‘Cómo te va mi amor’ sufrió del bullying por parte de Raúl Velasco quien la amenazó al decirle “si no bajas de peso, no sales en el programa”.

“Si no bajas de peso, no sales en el programa” a Isabel Lascurain

“Yo le dije que la ropa era lo que menos importaba en un momento dado para expresarse desde adentro, que mi riqueza y mi belleza estaba internamente y que si el público me aceptaba aún con mi ropa humilde quería decir que lo más bello y lo más rico lo traía adentro”, expresó.

Fue entonces que el cantante, todavía tranquilo y dirigiéndose al conductor con respeto, le confesó lo siguiente: “En ese momento, Raúl, me hice una promesa. Me juré sin coraje, me juré con mucha fe que un día ibas a tener tiempo para mí”.

Ante este reclamo, Raúl Velasco ofreció disculpas al ya famoso cantante.

“Permíteme que te pida perdón, porque muchas veces uno no abre su corazón y está receptivo a las personas precisamente por las ocupaciones. Pero no podemos estar tan ocupados como para cerrarle el corazón a un ser humano”.

‘Cámbiese’, pidió a Chico Che

Por su parte, el cantante y compositor Francisco José Hernández Mandujano, mejor conocido como Chico Che, sufrió un despreció por su forma de vestir y es que si algo lo caracterizó fue su forma de vestir, ya que siempre lucía un overol. Por lo que cuando llegó al programa, Velasco le dijo: “¿No se va a cambiar? Ya vamos a salir al aire”.