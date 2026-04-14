¿Por qué arrestaron a ‘Alfalfa’?... actor Brandon ‘Bug’ Hall de ‘Pequeños traviesos’ fue detenido en Ohio

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/ 14 abril 2026
    ¿Por qué arrestaron a ‘Alfalfa’?... actor Brandon ‘Bug’ Hall de ‘Pequeños traviesos’ fue detenido en Ohio
    El actor Brandon ‘Bug’ Hall, recordado por su papel de Alfalfa, fue detenido en Ohio. Su arresto revive el interés público en su vida tras años alejado de la industria. VANGUARDIA/ARCHIVO

Detienen a Brandon ‘Bug’ Hall, Alfalfa de Pequeños Traviesos. Esto se sabe sobre su arresto en Ohio y su situación legal

El nombre de Brandon ‘Bug’ Hall volvió a posicionarse en la conversación pública tras darse a conocer su reciente detención en el estado de Ohio. El actor, ampliamente recordado por interpretar a Alfalfa en la película Pequeños Traviesos, llevaba varios años fuera del foco mediático.

La noticia fue difundida por el medio especializado TMZ, que reportó el arresto aunque sin detallar completamente las circunstancias que lo rodean. Esta falta de información ha generado especulación sobre los motivos legales detrás del caso.

“Hasta ahora, los detalles son limitados”, coinciden reportes, lo que ha dejado abierta la expectativa sobre futuras actualizaciones que aclaren la situación del actor.

https://vanguardia.com.mx/show/justo-en-la-nostalgia-alfalfa-de-little-rascals-es-detenido-por-inhalar-productos-quimicos-MOVG3533168

ANTECEDENTES LEGALES Y SENALAMIENTOS EN OHIO

De acuerdo con la información disponible, el caso estaría relacionado con una presunta inasistencia a una cita judicial programada para el 31 de diciembre de 2024 en Ohio. Este incumplimiento habría derivado en acciones legales que culminaron en su detención reciente.

Además, se dio a conocer que el actor recibió previamente una citación de tráfico el 29 de octubre de 2024 por no contar con seguro de responsabilidad civil, un requisito obligatorio para circular en Estados Unidos.

• Inasistencia a audiencia judicial

• Citación por falta de seguro vehicular

• Proceso legal en desarrollo

Estos antecedentes han colocado nuevamente a Brandon ‘Bug’ Hall en el centro del debate público, aunque hasta ahora no se han confirmado cargos adicionales de manera oficial.

DE ESTRELLA INFANTIL A VIDA LEJOS DE HOLLYWOOD

La figura de Brandon ‘Bug’ Hall está profundamente ligada a su papel como Alfalfa, uno de los personajes más entrañables del cine familiar de los años noventa. Su participación en Pequeños Traviesos marcó a toda una generación.

Posteriormente, el actor tuvo apariciones en producciones televisivas como CSI y Criminal Minds, consolidando una carrera que, sin embargo, no mantuvo el mismo nivel de exposición con el paso del tiempo.

Un dato curioso es que muchos de los actores infantiles de los años noventa, como Hall, optaron por alejarse de Hollywood en la adultez, buscando estilos de vida más privados o alejados de la industria.

UNA VIDA MARCADA POR EL CAMBIO PERSONAL

En meses recientes, Brandon ‘Bug’ Hall había llamado la atención por declaraciones sobre su estilo de vida, señalando que su aislamiento respondía a convicciones personales y religiosas.

Este giro en su vida contrastó con la imagen pública que lo acompañó durante su infancia, cuando era considerado uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento familiar.

“La exposición temprana puede ser difícil de sostener”, han señalado analistas del espectáculo, al referirse a los desafíos que enfrentan los actores infantiles al transitar hacia la vida adulta.

Por ahora, la detención del actor abre un nuevo capítulo en su historia pública, mientras se espera que en los próximos días se esclarezcan los detalles de su situación legal en Ohio.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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