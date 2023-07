Por un desafortunado postre, Ivonne Montero fue la eliminada de MasterChef Celebrity 2023 (video)

Para este domingo el jurado conformado por Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera fueron muy estrictos de cara los capítulos finales y no perdonaron el mínimo error.

¿QUÉ OCURRIÓ EL DOMINGO?

Este domingo estuvo lleno de tensión cuando Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso Cadena se decepcionaron porque los participantes por supieron sacar adelante sus preparaciones, pues estimaron que tuvieron múltiples fallas.

Los famosos tenían dos retos: hacer un plato que tuviera como protagonista cualquiera de las tres mencionadas salsas pero, no sólo eso, sino que además no podían manchar la filipina blanca que estaba en sus estaciones; sin embargo nadie lo logro y, por ende, nadie ganó la ventaja de subir al balcón.

“Se los dije, estas salsas son de preparaciones largas, no había manera de que sacaran un buen plato porque los sabores no estaban integrados”, dijo Téllez, mientras que Herrera complementó: “es una vergüenza lo que presentaron, Ana Patricia Rojo no fuiste la mejor, sino la menos peor”.

Cadena añadió al regaño que todas las cocciones de las proteínas estuvieron mal, por lo que expresó que su trabajo fue inaceptable. “No hay para dónde hacerse, hoy nunca hubiera pensado que nadie iba a subir”.