Presentan el proyecto ‘Ciudad Rock 2026’; muestran a las bandas locales seleccionadas

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Presentan el proyecto ‘Ciudad Rock 2026’; muestran a las bandas locales seleccionadas
    Música. Músicos, productores y representantes culturales participaron en la presentación oficial de la edición 2026 de Ciudad Rock. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA

Además de la entrega del CD con la selección musical, los organizadores hicieron pública la convocatoria para participar en la edición 2027

‘Ciudad Rock’ nació en Coahuila hace dos años como un espacio para impulsar el talento local, fortalecer la escena independiente y demostrar que el rock sigue siendo una herramienta de encuentro, creatividad y transformación social, según explicaron sus organizadores.

Por ello, este martes, durante una rueda de prensa, se dieron a conocer los pormenores de la edición 2026 del proyecto, así como las 19 bandas seleccionadas que integran la producción musical de este año.

En el evento estuvieron presentes Otniel Hijosa, director general de Ciudad Rock Coahuila, y Garo González, en representación del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. También participaron los jueces de esta edición: el cantante y compositor Nicho Hinojosa, Omar Góngora, baterista de Kinky, y Claudio de Hernández, productor musical de Inkieto Producciones.

$!Triunfo. Las bandas seleccionadas forman parte de un compilado musical que busca fortalecer la escena independiente de Coahuila.
Triunfo. Las bandas seleccionadas forman parte de un compilado musical que busca fortalecer la escena independiente de Coahuila. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

UNA LISTA CON PROPUESTA

El proyecto busca abrir espacios para las bandas emergentes, generar escenarios de convivencia familiar, promover el arte y la cultura, así como fortalecer la presencia de la comunidad musical local.

La participación de los músicos invitados no se limitó a su presencia en el evento, ya que también formaron parte del jurado encargado de evaluar a las agrupaciones seleccionadas para esta edición.

“Se me hizo una gran idea porque ahorita estoy de este lado, siendo juez, pero yo también estuve del otro lado participando en varias batallas de bandas en su momento. Sí se puede, la verdad; nosotros somos un ejemplo de que se puede vivir de la música”, comentó el músico regiomontano Omar Góngora.

Además, se reveló la primera sorpresa para la edición 2027: Shannon Forrest, baterista de la agrupación Toto, será el primer juez confirmado para la próxima convocatoria.

“Se vienen cosas muy padres para esta tercera edición”, expresó Otniel Hijosa tras anunciar la participación del músico estadounidense.

El material de ‘Ciudad Rock’ puede escucharse de manera digital a través de Spotify. Asimismo, las copias físicas del disco podrán obtenerse gratuitamente en los lugares donde se presenten las bandas seleccionadas, así como en el restaurante Pizza Rock, en Saltillo.

Los interesados en participar en la edición 2027 pueden consultar los requisitos de inscripción en el sitio oficial ciudadrock.mx, según informaron los organizadores.

Entre los documentos solicitados se encuentra la canción participante y un press kit que reúna información esencial y materiales visuales de la banda o artista.

https://vanguardia.com.mx/show/talento-de-saltillo-red-flags-presenta-nada-su-nueva-apuesta-dentro-de-la-escena-emergente-GD21110633

Uno de los objetivos a futuro del proyecto es lograr que agrupaciones saltillenses puedan presentarse en escenarios de festivales de gran relevancia en México, como el Vive Latino.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Música
Viral

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Instituto Municipal De Cultura

Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

Selección de los editores
Cobijo nacionalista

Cobijo nacionalista
true

Mitín de la 4T, carísima politiquería barata
El hombre detenido, identificado como Jesús Ricardo Puente, es accionista y administrador único de la empresa Maquiladora de Lubricantes, compañía que pagó 15 millones de pesos a GMA.

Empresario señalado de formar parte de ‘Los Petrofactureros’ era cliente de papá de Samuel García
Gabriel Nicolás Martínez, alias “El Gabito”, fue detenido en Mazatlán y puesto a disposición de la FGR; es señalado como operador de Los Chapitos.

Detienen en Sinaloa a Gabriel Nicolás Martínez, presunto operador de Los Chapitos conocido como ‘El Gabito’
Conoce cuándo abrirán las próximas convocatorias de Jóvenes Construyendo el Futuro, cuáles son los requisitos y cuánto dinero reciben los beneficiarios durante su capacitación.

Jóvenes Construyendo el Futuro... ¿Cuándo me puedo inscribir, qué requisitos piden y cuánto dinero recibo al mes?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con heladas, lluvias intensas y fuertes vientos a estos estados
Orgullo. La producción dirigida por Gabriel Ramos obtuvo el premio a Mejor Película en los RED Movie Awards y acumula más de 20 galardones en su recorrido internacional.

Gana ‘El Desaire’ premio en festival de cine en Francia
Eagles sacuden la NFL: AJ Brown es enviado a los Patriots en un inesperado canje, cerrando así una etapa llena de éxitos para la franquicia de Philadelphia.

Los Patriots van en serio por la revancha; hacen trato por A.J. Brown con Philadelphia