Presentan el proyecto ‘Ciudad Rock 2026’; muestran a las bandas locales seleccionadas

‘Ciudad Rock’ nació en Coahuila hace dos años como un espacio para impulsar el talento local, fortalecer la escena independiente y demostrar que el rock sigue siendo una herramienta de encuentro, creatividad y transformación social, según explicaron sus organizadores. Por ello, este martes, durante una rueda de prensa, se dieron a conocer los pormenores de la edición 2026 del proyecto, así como las 19 bandas seleccionadas que integran la producción musical de este año. En el evento estuvieron presentes Otniel Hijosa, director general de Ciudad Rock Coahuila, y Garo González, en representación del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. También participaron los jueces de esta edición: el cantante y compositor Nicho Hinojosa, Omar Góngora, baterista de Kinky, y Claudio de Hernández, productor musical de Inkieto Producciones.

UNA LISTA CON PROPUESTA El proyecto busca abrir espacios para las bandas emergentes, generar escenarios de convivencia familiar, promover el arte y la cultura, así como fortalecer la presencia de la comunidad musical local. La participación de los músicos invitados no se limitó a su presencia en el evento, ya que también formaron parte del jurado encargado de evaluar a las agrupaciones seleccionadas para esta edición. “Se me hizo una gran idea porque ahorita estoy de este lado, siendo juez, pero yo también estuve del otro lado participando en varias batallas de bandas en su momento. Sí se puede, la verdad; nosotros somos un ejemplo de que se puede vivir de la música”, comentó el músico regiomontano Omar Góngora.

Además, se reveló la primera sorpresa para la edición 2027: Shannon Forrest, baterista de la agrupación Toto, será el primer juez confirmado para la próxima convocatoria. “Se vienen cosas muy padres para esta tercera edición”, expresó Otniel Hijosa tras anunciar la participación del músico estadounidense. El material de ‘Ciudad Rock’ puede escucharse de manera digital a través de Spotify. Asimismo, las copias físicas del disco podrán obtenerse gratuitamente en los lugares donde se presenten las bandas seleccionadas, así como en el restaurante Pizza Rock, en Saltillo.

Los interesados en participar en la edición 2027 pueden consultar los requisitos de inscripción en el sitio oficial ciudadrock.mx, según informaron los organizadores. Entre los documentos solicitados se encuentra la canción participante y un press kit que reúna información esencial y materiales visuales de la banda o artista.

Uno de los objetivos a futuro del proyecto es lograr que agrupaciones saltillenses puedan presentarse en escenarios de festivales de gran relevancia en México, como el Vive Latino.

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