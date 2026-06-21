‘Proud’ y otras paternidades diversas

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    ‘Proud’ y otras paternidades diversas
    Entretenimiento. Series, telenovelas y thrillers recientes muestran cómo la figura paterna se transforma entre el drama, la comedia y la intriga. ILUSTRACIÓN: GEMINI

Distintas producciones recientes exploran nuevas formas de paternidad en series y telenovelas, alejándose del modelo tradicional y apostando por historias más complejas y contemporáneas

Hoy que es Día del Padre, vamos a dedicar este espacio a figuras paternas tanto de series como de telenovelas de reciente estreno en las que, cada vez más, aparecen personajes que distan mucho de su patrón tradicional:

‘PROUD’ (HBO): Desde hace un par de semanas, en sustitución de la también muy recomendable serie “Hombre a medias”, esta plataforma de streaming estrenó esta producción proveniente de Polonia en la que su protagonista es Filip (Ignacy Liss, de la película “El curandero”, de Netflix), un joven gay egocéntrico y descontrolado que, después de una de sus acostumbradas noches de juerga, se enfrenta a una tragedia familiar que lo obliga a sentar cabeza, al ser el único pariente inmediato que puede hacerse cargo de una bebé cuya madre ha fallecido inesperadamente y cuyo padre biológico se niega a asumir la responsabilidad de la pequeña.

‘TAN CERCA DE TI NACE EL AMOR’ (LAS ESTRELLAS): Ya va para un mes que la nueva colaboración en el horario estelar del productor Ignacio Sada y el actor David Zepeda sustituyó a una de las mejores telenovelas del año en esta televisora, como lo fue ‘Hermanas, un Amor Compartido’. Sin embargo, no tardaron mucho en corroborar —para el 10 de junio— que mantenían el indiscutible primer lugar de rating que aquella producción les legó, para en su caso centrarse en la historia de un remake argentino de 2014 titulado ‘Somos Familia’, con Zepeda como un exitoso empresario que, al convertirse en padrino de los hijos de un matrimonio que fallece, asume el papel de su tutor.

‘TE ENCONTRARÉ’ (NETFLIX): El más reciente estreno de producciones donde el protagonista es una figura paterna o, en este caso específico, un padre biológico, es esta cinta dentro del género thriller, en la que el actor australiano Sam Worthington (de la saga hollywoodense de “Avatar”) interpreta a David Burroughs, un padre encarcelado por el supuesto asesinato de su propio hijo, quien, cinco años después de su encarcelamiento, recibe la visita de su ex cuñada y periodista Rachel Mills (Britt Lower, ganadora del Emmy por la serie “Severance”), quien le presenta una prueba que sugiere que su hijo podría estar vivo, lo que lo lleva a escapar para descubrir la verdad.

¡Feliz Día!

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Abundio Novello es una firma compartida de colaboradores en Vanguardia MX. Aquí encontrarás las reseñas más honestas, crítica y análisis de películas, series, teatro y más.

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