‘¡Qué asco!’... Niurka arremete contra Kunno después de que le dijera que la quería de suegra (video)

El nuevo enfrentamiento comenzó cuando llegó el turno de Kunno para elegir a uno de los nominados y colocarle tierra, acción con la que podía dejarlo fuera de la competencia por la salvación.

La tensión entre Niurka Marcos y Kunno volvió a quedar expuesta en La Granja VIP . Los participantes protagonizaron un nuevo intercambio durante la dinámica “El juego de la tierra” , apenas un día después de que el influencer le pidiera a la vedette que respetara su espacio físico.

El creador de contenido aprovechó el momento para dirigir sus comentarios contra Niurka, a quien volvió a llamar “alacrán” y acusó, dentro de la dinámica, de esparcir su “veneno” entre los habitantes de la granja.

Kunno incluso pidió al público que le “arranque la cabeza al alacrán”, en referencia al apodo que ha utilizado previamente para referirse a la actriz y vedette.

NIURKA RESPONDE A LAS PROVOCACIONES DE KUNNO

Frente a sus compañeros, Niurka respondió al comentario con ironía y evitó entrar inicialmente en una confrontación directa.

“Voy a responder como se le habla a la gente estúpida: sí, mi amor, lo que tú digas”, contestó la cubana ante las palabras de Kunno.

El influencer aprovechó la respuesta para continuar con la provocación y lanzó una frase relacionada con los hijos de la vedette.

“Gracias, siempre tan educada... y yo que te quería de suegra”, dijo Kunno entre risas.

La ocurrencia generó una reacción inmediata de Niurka, quien rechazó la posibilidad con una expresión de evidente molestia, aunque el intercambio también estuvo acompañado de risas.

“¡Qué asco! No quiero ni imaginarme esa escena”, respondió la participante.

Después, Niurka continuó con sus cuestionamientos hacia Kunno: “Hasta náusea me da... Tanta miseria en esea mente... ¿Cuál es tu talento, mijo?”.

EL ENFRENTAMIENTO COMENZÓ UN DÍA ANTES

El nuevo episodio ocurre después de otro intercambio entre ambos participantes. Un día antes, Kunno confrontó a Niurka por el contacto físico que, según su versión, ocurrió dentro de la casa.

El influencer aseguró que la vedette lo había tocado y abrazado sin su consentimiento en dos ocasiones. Durante ese momento, le pidió de manera directa que no volviera a hacerlo mientras permanecieran juntos en la competencia.

“Si te quedas, no me vuelvas a tocar por el bien de mi integridad, por el bien de mi público y de mi familia”, expresó Kunno.

El participante también cuestionó las muestras de cercanía que Niurka había tenido con él y rechazó la posibilidad de construir una amistad dentro del programa.

“Te prohíbo que me vuelvas a tocar, que me des un beso de Judas y que además me quieras hacer creer que de verdad estás de mi lado”, afirmó.

Kunno cerró aquel intercambio con una postura tajante: “No puedo tener una amistad contigo, ¿de acuerdo?”.

NIURKA GUARDA SILENCIO ANTE LOS RECLAMOS

Ante los señalamientos de su compañero, Niurka decidió no responder directamente y utilizó una frase que ya había empleado frente a otros conflictos dentro de la casa.

“No tengo nada que decir”, expresó la vedette.

La diferencia entre ambos episodios fue evidente. Mientras Kunno mantuvo un discurso directo durante el primer enfrentamiento, Niurka optó por guardar silencio y posteriormente respondió con comentarios irónicos durante la dinámica de “El juego de la tierra”.

El nuevo cruce mantiene la tensión entre los dos participantes de La Granja VIP, quienes han intercambiado señalamientos y provocaciones durante distintas dinámicas del reality.

Por ahora, el enfrentamiento permanece dentro de la competencia televisiva y ambos continúan formando parte del elenco del programa.