Pedrito Sola echa de cabeza a David Zepeda en ‘La Granja VIP’ y asegura que es gay (video)

La participación de Pedro Sola en La Granja VIP volvió a generar conversación fuera del reality. Durante una charla con Kunno, el conductor de espectáculos hizo comentarios sobre David Zepeda y los rumores que desde hace años han circulado sobre la vida privada del actor. La conversación ocurrió mientras ambos descansaban. Kunno recordó al protagonista de telenovelas como parte de su despertar sexual y mencionó un video privado del actor que fue difundido sin su consentimiento hace algunos años.

“A mí, mi despertar gay fue David Zepeda”, comentó Kunno. Pedro Sola entonces preguntó: “¿Cuando viste el video?”. Tras la respuesta afirmativa del influencer, el conductor habló sobre su etapa laboral junto al actor y aseguró que Zepeda había tenido una relación con un hombre, aunque no presentó pruebas para respaldar esa afirmación.

PEDRO SOLA RETOMA LOS RUMORES SOBRE EL ACTOR Durante la conversación, Pedro Sola señaló que conoció laboralmente a David Zepeda cuando ambos coincidieron en TV Azteca. “Yo trabajé, bueno él trabajó en Azteca, tipazo. También es gay, porque él anduvo. Hubo un hombre ahí, periodista”, afirmó el conductor. Las declaraciones volvieron a poner sobre la mesa una versión que el propio David Zepeda ha rechazado públicamente. A lo largo de los años, el actor ha pedido que no se especule sobre su vida privada y ha negado específicamente haber tenido una relación con el estilista Daniel Urquiza. El comentario de Pedro Sola se produce en un programa de entretenimiento y forma parte de una conversación entre participantes. Hasta ahora, no se ha presentado durante el reality alguna evidencia nueva que modifique lo que Zepeda ha declarado públicamente sobre el tema. EL RUMOR QUE RELACIONÓ A DAVID ZEPEDA CON DANIEL URQUIZA Los señalamientos sobre una supuesta relación entre David Zepeda y Daniel Urquiza cobraron fuerza en 2020, después del fallecimiento del estilista, conocido por trabajar con figuras como Lorena Herrera, Galilea Montijo y Paris Hilton.

Tras su muerte comenzaron a circular audios y declaraciones de personas cercanas a Urquiza. Entre ellas estuvo Farath Coronel, quien aseguró que el estilista había mantenido una relación sentimental con Zepeda. “Cae en depresión cuando termina con David Zepeda y se suicida. Era pareja de David Zepeda. Daniel Urquiza mantuvo, sostuvo y tuvo a David Zepeda por muchos años”, declaró Coronel en aquella ocasión. También afirmó que Zepeda habría sido la primera persona en llegar al lugar donde Urquiza perdió la vida. Estas declaraciones fueron difundidas públicamente, pero no constituyen una confirmación de la supuesta relación, la cual ha sido negada por el actor. ZEPEDA NEGÓ HABER TENIDO UNA RELACIÓN CON URQUIZA En 2021, David Zepeda respondió a los reporteros que le preguntaron sobre los señalamientos relacionados con el estilista. El actor rechazó haberlo conocido y pidió dar por terminado el asunto. “Ya dije lo que tenía que decir sobre este asunto, no lo conozco, nunca lo conocí. Lamento mucho lo que han sufrido por su pérdida, sin embargo no lo conozco y es un caso que ya está cerrado”, declaró. La postura pública de Zepeda sobre este tema se ha mantenido en contraste con las versiones difundidas por terceras personas. Por ello, los comentarios realizados dentro de La Granja VIP retoman un rumor que no ha sido confirmado por el actor. En cuanto a su vida sentimental, una de las relaciones que David Zepeda sí ha reconocido públicamente fue la que sostuvo con la actriz Lina Radwan, con quien mantuvo un noviazgo de casi una década. EL VIDEO PRIVADO QUE VOLVIÓ A LA CONVERSACIÓN El diálogo entre Pedro Sola y Kunno también hizo referencia a un video privado de David Zepeda que fue difundido sin autorización. El material se convirtió en uno de los episodios más comentados alrededor del actor y contribuyó a que aumentaran las especulaciones sobre su orientación sexual. Sin embargo, la difusión de un material privado no constituye por sí misma una prueba sobre la orientación sexual de una persona. En el caso de Zepeda, las declaraciones públicas disponibles sobre su vida sentimental no confirman las afirmaciones realizadas por Pedro Sola o por otras personas.

DATOS CURIOSOS DEL CASO · Pedro Sola y David Zepeda coincidieron laboralmente durante la etapa del actor en TV Azteca. · Kunno mencionó a Zepeda durante una conversación dentro de La Granja VIP. · Los rumores sobre una supuesta relación entre Zepeda y Daniel Urquiza cobraron fuerza después del fallecimiento del estilista en 2020. · Zepeda negó públicamente haber conocido a Urquiza. · El actor sí confirmó en el pasado una relación de casi 10 años con Lina Radwan. · Las declaraciones de terceros sobre la vida privada de Zepeda no sustituyen una confirmación del propio actor.