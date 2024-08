¡Qué coincidencia! Cuestionan pelea en ‘La Casa de los Famosos México’, con el fin del periodo gratuito de Vix

Consideran que es una completa estrategia de Televisa para que los fans se suscriban a la plataforma debido a la incertidumbre que generó la pelea.

“La polémica más grande en la historia de la casa de los famosos justo el día que se acaba la prueba gratis y tienen que contratar Vix Premium. El Patrón lo hizo otra vez”; “Los que tenemos VIX gratis y mañana vence, no contraten para ver si así ejercemos presión y damos el mensaje de que estos actos deben ser sancionados, por favor que no nos gane el morbo, estos temas y actos tan delicados no se deben de dejar pasar”; “La estrategia de marketing de VIX para soltar este tipo de contenido justo en el último día de transmisión gratis, muy buena. Bien picados con la pelea y muchos van a contratar porque en México somos chismosos”; “¿Se dan cuenta que la “pelea” sucedió un día antes que dejara de ser gratuito VIX y tengas que pagar para seguir viéndolo? Recuerden que ellos son gente de televisión que sabe hacer muy bien su papel, Adrián es psicólogo y sabe perfectamente qué decir, Gala es actriz, muchos son gente del medio que sabe cómo subir audiencia...”, entre otros mensajes publicados en redes sociales.