¡Qué discretos! Ponen Taylor Swift y Travis Kelce condiciones a los invitados a su boda

La cobertura para “atrapar” las pistas o las filtraciones accidentales sobre la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce sigue a la orden del día y, luego de la llegada a cuentagotas de información, trascendió que la pareja pidió a sus invitados asistir sin regalos.

La petición fue revelada por George Kittle, amigo del jugador de los Kansas City Chiefs, durante una entrevista con el medio estadounidense Extra TV. “Dijeron absolutamente no regalos”, expresó.

Sin embargo, el jugador de los San Francisco49ers planea llevar un obsequio sencillo para Kelce, ya que sabe que es fanático de las monedas antiguas, por lo que incluso podría regalarle alguna pieza. “Suena caro también”, comentó.