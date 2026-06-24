¡Qué discretos! Ponen Taylor Swift y Travis Kelce condiciones a los invitados a su boda
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Pistas, especulaciones y movimientos filtrados apuntan a que el enlace será un megaevento en el Madison Square Garden de Nueva York
La cobertura para “atrapar” las pistas o las filtraciones accidentales sobre la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce sigue a la orden del día y, luego de la llegada a cuentagotas de información, trascendió que la pareja pidió a sus invitados asistir sin regalos.
La petición fue revelada por George Kittle, amigo del jugador de los Kansas City Chiefs, durante una entrevista con el medio estadounidense Extra TV. “Dijeron absolutamente no regalos”, expresó.
Sin embargo, el jugador de los San Francisco49ers planea llevar un obsequio sencillo para Kelce, ya que sabe que es fanático de las monedas antiguas, por lo que incluso podría regalarle alguna pieza. “Suena caro también”, comentó.
TODO BAJO LLAVE
Aunque no dio más detalles sobre la celebración, la cual ha estado rodeada de especulaciones respecto a la fecha y el lugar donde se llevaría a cabo, trascendió que se prevé que Taylor Swift y Travis Kelce se den el “sí, quiero” el próximo 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, junto a figuras como Selena Gomez, Ed Sheeran, Suki Waterhouse y Zoë Kravitz.
Además, los invitados habrían recibido estrictos acuerdos de confidencialidad junto con sus invitaciones, con condiciones claras sobre la información relacionada con el evento y las posibles consecuencias legales en caso de no guardar silencio.
El fin de semana pasado, Swift habría realizado actividades relacionadas con su despedida de soltera en su mansión de Rhode Island, mientras que Kelce fue visto junto a sus amigos más cercanos en Los Ángeles.
Debido al hermetismo con el que han manejado la información, la discreción de la cantante también ha alimentado la teoría de que podría estar despistando a los medios mediante reservas en distintos lugares para su boda. (Con información de El Universal)