¡Qué discretos! Ponen Taylor Swift y Travis Kelce condiciones a los invitados a su boda

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¡Qué discretos! Ponen Taylor Swift y Travis Kelce condiciones a los invitados a su boda
    Fiesta. La pareja mantiene bajo reserva cada detalle de la ceremonia, alimentando aún más las especulaciones entre sus seguidores. FOTO: ARCHIVO

Pistas, especulaciones y movimientos filtrados apuntan a que el enlace será un megaevento en el Madison Square Garden de Nueva York

La cobertura para “atrapar” las pistas o las filtraciones accidentales sobre la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce sigue a la orden del día y, luego de la llegada a cuentagotas de información, trascendió que la pareja pidió a sus invitados asistir sin regalos.

La petición fue revelada por George Kittle, amigo del jugador de los Kansas City Chiefs, durante una entrevista con el medio estadounidense Extra TV. “Dijeron absolutamente no regalos”, expresó.

Sin embargo, el jugador de los San Francisco49ers planea llevar un obsequio sencillo para Kelce, ya que sabe que es fanático de las monedas antiguas, por lo que incluso podría regalarle alguna pieza. “Suena caro también”, comentó.

TODO BAJO LLAVE

Aunque no dio más detalles sobre la celebración, la cual ha estado rodeada de especulaciones respecto a la fecha y el lugar donde se llevaría a cabo, trascendió que se prevé que Taylor Swift y Travis Kelce se den el “sí, quiero” el próximo 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, junto a figuras como Selena Gomez, Ed Sheeran, Suki Waterhouse y Zoë Kravitz.

Además, los invitados habrían recibido estrictos acuerdos de confidencialidad junto con sus invitaciones, con condiciones claras sobre la información relacionada con el evento y las posibles consecuencias legales en caso de no guardar silencio.

El fin de semana pasado, Swift habría realizado actividades relacionadas con su despedida de soltera en su mansión de Rhode Island, mientras que Kelce fue visto junto a sus amigos más cercanos en Los Ángeles.

https://vanguardia.com.mx/show/toy-story-5-arrasa-en-mexico-aunque-sigue-detras-del-fenomeno-de-super-mario-galaxy-CD21660938

Debido al hermetismo con el que han manejado la información, la discreción de la cantante también ha alimentado la teoría de que podría estar despistando a los medios mediante reservas en distintos lugares para su boda. (Con información de El Universal)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bodas
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Nueva York

Personajes


Taylor Swift
Travis Kelce

Organizaciones


TMZ

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Éstos incluyeron un fondo extraordinario de 800 millones de pesos para Oaxaca, incrementos a bonos económicos, procesos de basificación, recategorizaciones, becas para hijos de docentes, pagos retroactivos, estímulos para jubilados y obras de infraestructura educativa y hospitalaria.

Obtiene CNTE fondo de 800 mdp para contratación de docentes, becas para hijos de maestros y procesos de basificación
Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina en la que se tocó el tema de energías sustentables.

Anuncia Sheinbaum segunda fase de investigación para fracking
Madres Buscadoras protestan en la Ciudad de México

Cantan ‘Cielito lindo’ Madres Buscadoras durante protesta en la Ciudad de México
Madres Buscadoras se encaminan al Estadio Azteca

Madres Buscadoras marchan al Estadio Azteca y la SSC las recibe

Washington y Teherán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para reabrir el estrecho de Ormuz

Trump amenaza con terminar las negociaciones si Irán cobra peajes en el estrecho de Ormuz
Tras el fallo del juez P. Casey Pitts, que califica de “arbitrarias y caprichosos” las tácticas del ICE, la prohibición de arrestar a migrantes en juzgados civiles que ya se aplicaba en Nueva York, se extiende ahora a todo el país.

Un juez federal prohíbe las detenciones de ICE en los juzgados de inmigración
Abelardo de la Espriella gana elecciones presidenciales

Abelardo de la Espriella es declarado presidente electo de Colombia
Integrantes de Cuerpos de Emergencia realizan labores de rescate este miércoles, en Caracas, Venezuela.

Sismos de magnitud 7.1 y 7.5 sacuden Venezuela en menos de un minuto