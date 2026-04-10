¡La boda del año! Revelan la nueva fecha para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Una vez más, la boda más esperada del año aparentemente cambió de fecha y de planes, ya que Page Six filtró que la pareja Travis Kelce y Taylor Swift modificó tanto la fecha como el recinto del enlace matrimonial. El enlace se celebrará el próximo 3 de julio de 2026 en Nueva York, según revelaron invitaciones tipo “save the date” enviadas recientemente a los invitados. De acuerdo con reportes de Page Six, la pareja optó por una ceremonia en Nueva York tras considerar otras locaciones previamente mencionadas, como Rhode Island. La decisión responde, en parte, a la necesidad de un espacio más amplio que permita recibir a un mayor número de asistentes.

¿CUÁNDO ES LA BODA DE TAYLOR SWIFT? Otra de las pistas que habrían revelado esta nueva fecha nupcial es que el fin de semana pasado se llevó a cabo una despedida de soltera, luego de que se viera a “Tay Tay” junto a su amiga Selena Gomez. El envío de estas notificaciones, destinadas a apartar la fecha del enlace, marca el primer indicio concreto y verificable sobre la logística del evento, luego de meses de especulación mediática en torno a la boda. Hasta ahora, ni Swift ni Kelce han confirmado públicamente detalles sobre el lugar o la fecha.

LA ELECCIÓN La elección de Nueva York también tiene un peso simbólico en la historia personal de la cantante, quien mantiene una fuerte relación con la ciudad, donde posee varias propiedades y ha construido parte de su identidad artística en los últimos años. El calendario tampoco es casual: la cercanía con el 4 de julio, una de las fechas favoritas de Swift, añade un componente personal al evento, reforzando la narrativa de una boda cuidadosamente pensada en términos emocionales y mediáticos.

La pareja, que inició su relación en 2023 y se comprometió en 2025, se ha consolidado como una de las más mediáticas del entretenimiento y el deporte, lo que anticipa que su boda será uno de los eventos sociales más seguidos del año. (Con información de Reforma)

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