‘Toy Story 5’ arrasa en México, aunque sigue detrás del fenómeno de ‘Super Mario Galaxy’

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    ‘Toy Story 5’ arrasa en México, aunque sigue detrás del fenómeno de ‘Super Mario Galaxy’
    Meta. Aunque domina actualmente la cartelera mexicana, la película aún está lejos de las cifras alcanzadas por otros éxitos recientes de animación. FOTO: ARCHIVO

La nueva aventura de Pixar lideró la taquilla nacional en su semana de estreno y acumula más de cinco millones de espectadores

La quinta entrega de ‘Toy Story’ continúa con su exitoso paso por las salas de cine a nivel mundial, incluidas las de México, donde la aventura de los juguetes registra ganancias por 448.17 millones de pesos.

Fue la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica la que dio a conocer el éxito de la película dirigida por Andrew Stanton y McKenna Harris.

De acuerdo con lo publicado por El Universal, al término de su primer fin de semana en cartelera, ‘Toy Story 5’ sumó 5.2 millones de asistentes, un millón menos que lo registrado por ‘Super Mario Galaxy’, estrenada en abril, durante el mismo periodo.

LA BATALLA EN LA ANIMACIÓN

De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, el mejor día para la cinta de Pixar fue el domingo, cuando logró convocar a 3.8 millones de asistentes; es decir, una tercera parte del total de boletos vendidos desde el pasado miércoles, día de su estreno.

La baja de asistencia en época mundialista era una situación que la Cámara ya tenía contemplada, poniendo énfasis en los horarios de los partidos de la Selección Mexicana.

Aun así, ‘Toy Story 5’ fue la película más vista en cines durante el fin de semana, superando a ‘El día de la revelación’, de Steven Spielberg, que se quedó con 1.74 millones de butacas ocupadas.

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En lo que va del año, ‘Super Mario Galaxy’ es la cinta más vista en las salas nacionales, con 15 millones de espectadores; pero aun así parece complicado que alcance a ‘Lilo & Stitch’, la película más exitosa de 2025, que rebasó los 17 millones de asistentes. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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