‘Toy Story 5’ arrasa en México, aunque sigue detrás del fenómeno de ‘Super Mario Galaxy’

La quinta entrega de ‘Toy Story’ continúa con su exitoso paso por las salas de cine a nivel mundial, incluidas las de México, donde la aventura de los juguetes registra ganancias por 448.17 millones de pesos.

Fue la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica la que dio a conocer el éxito de la película dirigida por Andrew Stanton y McKenna Harris.

De acuerdo con lo publicado por El Universal, al término de su primer fin de semana en cartelera, ‘Toy Story 5’ sumó 5.2 millones de asistentes, un millón menos que lo registrado por ‘Super Mario Galaxy’, estrenada en abril, durante el mismo periodo.