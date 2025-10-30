¿Qué hacer en Saltillo? La Firma en concierto e inicia el Festival Ánimas del Desierto con grandes altares

Las actividades se acumulan este fin de semana con la llegada del Halloween y el Día de Muertos, así como otros espectáculos para darle variedad a la temporada en Saltillo que no te puedes perder. La Firma en concierto Antes de empezar con los eventos de temporada te recordamos que este sábado 1 de noviembre el Lienzo Charro Prof. Enrique González recibirá al grupo La Firma en punto de las 20:00 horas.

Los boletos para poder escuchar a la banda creadora de temas como “Que te vaya bien”, “La llamada” y “Me vas a extrañar” ya se pueden adquirir a través de la plataforma Arema MX o en JR Sombreros de Allende. La Muerte le canta a Saltillo Este jueves la soprano Claudia Gutiérrez presentará una versión única de su ya tradicional espectáculo “Cantaba la Muerte”, ahora de forma sinfónica, acompañada por la Orquesta Filarmónica del Desierto en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

En el evento, que iniciará a las 20:30 horas, podremos escuchar temas como “La llorona” y “La martiniana” y los boletos se pueden adquirir a través de Newticket o en las taquillas del teatro. Altares monumentales Este jueves se inaugura el Altar del Barrio Santa Anita, realizado por vecinos de la colonia con apoyo de la Universidad Carolina y el Instituto Municipal de Cultura, el cual llena de color y vida este camino al Mictlán en el corazón de Saltillo.

La entrada es libre y la instalación será acompañada este fin de semana por el Pabellón de Cocineras Tradicionales “Jesús Salas Castro” que ofrecerá antojitos y comidas tradicionales de Saltillo a quienes acudan a visitarlo. El Magno Altar También continúa la tradición en el Parque Las Maravillas, con el altar de muertos más grande de la ciudad, realizado también por vecinos de la zona con apoyo de instituciones y universidades, así como el Museo del Desierto.

Este se inaugurará el viernes 31 de octubre a las 20:00 horas y contará también con eventos propios, incluida una pasarela de catrinas en colaboración con el Desfile Xantolum, el cual, por su parte, se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre a partir de las 17:00 horas en el cruce de V. Carranza y Avenida Universidad.