¿Qué hacer en Saltillo? Lord Marco Polo, Héctor Suárez Gomís y una ‘Boda real’ en teatro

Si aún no sabes qué hacer este fin de semana, aquí te tenemos algunas recomendaciones que puedes disfrutar. Hay opciones para todos los gustos durante los próximos días, así que elige la que más te llame la atención. Lord Marco Polo en Saltillo El comediante llegará al Paraninfo del Ateneo Fuente con un espectáculo ideal para quienes buscan disfrutar su noche de viernes llena de buen humor. La cita es este 14 de agosto a las 21:00 horas.

Los boletos se pueden adquirir en 500, 600 y 700 pesos por medio de la plataforma Arema Ticket. El pelón regresa Héctor Suárez Gomís llegará al Teatro de la Ciudad Fernando Soler con el show de comedia “El Pelón en sus Tiempos de Cólera ‘Recargado’”, una alternativa para quienes prefieren una noche de humor y entretenimiento en vivo.

El evento será también este viernes 14 de agosto pero a las 20:30 horas, como una alternativa cómica para que el público saltillense tenga opciones para elegir. Los boletos se pueden encontrar en la plataforma NewTicket en 400, 500 y 600 pesos. Talento infantil sube al escenario Este domingo el Teatro de la Ciudad Fernando Soler presentará la obra “La boda real”, un montaje que es producto del curso de verano “Teatro aventura” para niños y jóvenes impartido en este recinto con apoyo del Patronato de Arte y Cultura de Saltillo.

La función única de este espectáculo con canciones de Cri-Cri basado en “El rey de chocolate” y dirigido por Marissa Vallejo, se llevará a cabo este domingo 16 de agosto a las 16:00 horas. La entrada es libre. Debussy y Chopin en vivo Este viernes 14 de agosto se presentará el pianista Gadiel Juárez Cossio con el recital “Eclipse: Chopin y Debussy” donde interpretará obras de estos grandes compositores en el Centro Cultural Casa Purcell.