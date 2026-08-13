¿Qué hacer en Saltillo? Lord Marco Polo, Héctor Suárez Gomís y una ‘Boda real’ en teatro
Este fin de semana hay grandes eventos imperdibles que puedes disfrutar en la ciudad
Si aún no sabes qué hacer este fin de semana, aquí te tenemos algunas recomendaciones que puedes disfrutar. Hay opciones para todos los gustos durante los próximos días, así que elige la que más te llame la atención.
Lord Marco Polo en Saltillo
El comediante llegará al Paraninfo del Ateneo Fuente con un espectáculo ideal para quienes buscan disfrutar su noche de viernes llena de buen humor. La cita es este 14 de agosto a las 21:00 horas.
Los boletos se pueden adquirir en 500, 600 y 700 pesos por medio de la plataforma Arema Ticket.
El pelón regresa
Héctor Suárez Gomís llegará al Teatro de la Ciudad Fernando Soler con el show de comedia “El Pelón en sus Tiempos de Cólera ‘Recargado’”, una alternativa para quienes prefieren una noche de humor y entretenimiento en vivo.
El evento será también este viernes 14 de agosto pero a las 20:30 horas, como una alternativa cómica para que el público saltillense tenga opciones para elegir.
Los boletos se pueden encontrar en la plataforma NewTicket en 400, 500 y 600 pesos.
Talento infantil sube al escenario
Este domingo el Teatro de la Ciudad Fernando Soler presentará la obra “La boda real”, un montaje que es producto del curso de verano “Teatro aventura” para niños y jóvenes impartido en este recinto con apoyo del Patronato de Arte y Cultura de Saltillo.
La función única de este espectáculo con canciones de Cri-Cri basado en “El rey de chocolate” y dirigido por Marissa Vallejo, se llevará a cabo este domingo 16 de agosto a las 16:00 horas. La entrada es libre.
Debussy y Chopin en vivo
Este viernes 14 de agosto se presentará el pianista Gadiel Juárez Cossio con el recital “Eclipse: Chopin y Debussy” donde interpretará obras de estos grandes compositores en el Centro Cultural Casa Purcell.
El evento forma parte de las actividades del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y comenzará en punto de las 19:00 horas. La entrada es totalmente gratuita y el cupo limitado.