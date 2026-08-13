¿Qué hacer en Saltillo? Lord Marco Polo, Héctor Suárez Gomís y una ‘Boda real’ en teatro

¿Qué hacer en Saltillo? Lord Marco Polo, Héctor Suárez Gomís y una ‘Boda real’ en teatro

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Mauro Marines
por Mauro Marines

Este fin de semana hay grandes eventos imperdibles que puedes disfrutar en la ciudad

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Si aún no sabes qué hacer este fin de semana, aquí te tenemos algunas recomendaciones que puedes disfrutar. Hay opciones para todos los gustos durante los próximos días, así que elige la que más te llame la atención.

Lord Marco Polo en Saltillo

El comediante llegará al Paraninfo del Ateneo Fuente con un espectáculo ideal para quienes buscan disfrutar su noche de viernes llena de buen humor. La cita es este 14 de agosto a las 21:00 horas.

Los boletos se pueden adquirir en 500, 600 y 700 pesos por medio de la plataforma Arema Ticket.

El pelón regresa

Héctor Suárez Gomís llegará al Teatro de la Ciudad Fernando Soler con el show de comedia “El Pelón en sus Tiempos de Cólera ‘Recargado’”, una alternativa para quienes prefieren una noche de humor y entretenimiento en vivo.

El evento será también este viernes 14 de agosto pero a las 20:30 horas, como una alternativa cómica para que el público saltillense tenga opciones para elegir.

Los boletos se pueden encontrar en la plataforma NewTicket en 400, 500 y 600 pesos.

Talento infantil sube al escenario

Este domingo el Teatro de la Ciudad Fernando Soler presentará la obra “La boda real”, un montaje que es producto del curso de verano “Teatro aventura” para niños y jóvenes impartido en este recinto con apoyo del Patronato de Arte y Cultura de Saltillo.

La función única de este espectáculo con canciones de Cri-Cri basado en “El rey de chocolate” y dirigido por Marissa Vallejo, se llevará a cabo este domingo 16 de agosto a las 16:00 horas. La entrada es libre.

Debussy y Chopin en vivo

Este viernes 14 de agosto se presentará el pianista Gadiel Juárez Cossio con el recital “Eclipse: Chopin y Debussy” donde interpretará obras de estos grandes compositores en el Centro Cultural Casa Purcell.

El evento forma parte de las actividades del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y comenzará en punto de las 19:00 horas. La entrada es totalmente gratuita y el cupo limitado.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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