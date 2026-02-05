¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

Mauro Marines
¿Ya tienes planes para el fin de semana? Aquí te traemos algunas recomendaciones

Show
/ 5 febrero 2026
Con dos interesantes propuestas teatrales y un encuentro de titanes coronado por un esperado espectáculo musical, así llega el primer fin de semana de febrero con actividades para Saltillo.

Sylvia Pasquel en Saltillo

La obra de teatro “La profesora” se presentará este viernes 6 de febrero en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, y narra la relación que se establece entre una profesora culta y el padre de una de sus alumnas, un pescadero sin educación. Ortiz, pescadero que trabaja en un supermercado, acude a una tutoría para solucionar la situación de su hija Daniela.

Los boletos para ver esta obra donde también destaca la presencia de Alberto Estrella se pueden adquirir en la plataforma NewTicket desde 450 hasta 750 pesos.

Teatro regio en Saltillo

Este fin de semana inicia la Residencia Aridoestética de la compañía regiomontana Gorguz Teatro, con la presentación de la obra “#FATKARY: El corrido de una ex-gorda entragediada”, un espectáculo biodramático protagonizado por Caridad Gómez sobre lo que la actriz tiene que hacer para subirse a la báscula sin remordimientos.

La obra se presentará el sábado 7 y domingo 8 de febrero a las 19:30 horas, y las entradas tienen un costo general de 200 pesos, que se pueden adquirir en el Café Ánima y Té o directo en taquilla.

Teatro para una sola persona

Este jueves se estrena la obra “Ausencias” de la Asociación Cultural Rodas y el Grupo Ecléctico de Teatro, una propuesta escénica donde el público estará cara a cara con los actores en seis estaciones a las que accederá de forma individual. Una persona frente a un personaje, en escenas de no más de 8 minutos de duración. Una experiencia única.

Las funciones se realizarán jueves 5 y 12, viernes 6 y 13, sábados 7 y 14 y domingos 8 y 15 de febrero a partir de las 6:00 pm, entrando cada 8 minutos. Es necesario reservar por medio del Whatsapp 844 271 0991 y 844 179 0281.

Bad Bunny y Super Bowl

Este domingo también se llevará a cabo uno de los eventos deportivos más esperados del año, el Super Bowl, pero también resulta particularmente esperado ahora por la presencia del cantante puertorriqueño Bad Bunny, una figura que ha sido molesta para el régimen estadounidense en tiempos recientes y que ocupará durante la mitad del encuentro uno de los escenarios más importantes del momento.

El encuentro entre Patriotas y los Halcones Marinos iniciará a las 17:30 horas y al término del segundo tiempo comenzará el show.

TEMAS
Super Bowl
Teatro
Qué hacer en...
Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

