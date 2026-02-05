¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

Con dos interesantes propuestas teatrales y un encuentro de titanes coronado por un esperado espectáculo musical, así llega el primer fin de semana de febrero con actividades para Saltillo. Sylvia Pasquel en Saltillo La obra de teatro “La profesora” se presentará este viernes 6 de febrero en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, y narra la relación que se establece entre una profesora culta y el padre de una de sus alumnas, un pescadero sin educación. Ortiz, pescadero que trabaja en un supermercado, acude a una tutoría para solucionar la situación de su hija Daniela.

Los boletos para ver esta obra donde también destaca la presencia de Alberto Estrella se pueden adquirir en la plataforma NewTicket desde 450 hasta 750 pesos. Teatro regio en Saltillo Este fin de semana inicia la Residencia Aridoestética de la compañía regiomontana Gorguz Teatro, con la presentación de la obra “#FATKARY: El corrido de una ex-gorda entragediada”, un espectáculo biodramático protagonizado por Caridad Gómez sobre lo que la actriz tiene que hacer para subirse a la báscula sin remordimientos.

La obra se presentará el sábado 7 y domingo 8 de febrero a las 19:30 horas, y las entradas tienen un costo general de 200 pesos, que se pueden adquirir en el Café Ánima y Té o directo en taquilla. Teatro para una sola persona Este jueves se estrena la obra “Ausencias” de la Asociación Cultural Rodas y el Grupo Ecléctico de Teatro, una propuesta escénica donde el público estará cara a cara con los actores en seis estaciones a las que accederá de forma individual. Una persona frente a un personaje, en escenas de no más de 8 minutos de duración. Una experiencia única.