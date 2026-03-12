$!¿Qué hacer en Saltillo? Teatro musical, reunión de coleccionistas, concierto de la OFDC y ¡los premios Oscar!

Saltillo tendrá este fin de semana diversas actividades culturales que ofrecerán una experiencia distinta cada día. Si aún no tienes planes definidos, aquí te compartimos algunas opciones.

ENSAMBLE DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DEL DESIERTO DE COAHUILA Este jueves 12 de marzo la actividad del fin de semana comienza con la presentación de un ensamble de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila (OFDC), cuyos integrantes se unirán a una banda de música celta para ofrecer una experiencia única. La agrupación está integrada por Noel Quintero, Enrique Marmisol, Diego Gutiérrez y Antonio Lajara, así como por el propio Villarreal, la mayoría de ellos también miembros de la OFDC. El concierto será gratuito y comenzará a las 19:00 horas en la explanada de Il Mercato.

OBRA MUSICAL ‘MAMMA MIA’ Con dos días de funciones, este viernes 13 y sábado 14 de marzo llegará al escenario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler el musical ‘Mamma Mia’, de la mano del talento de ATM Broadway Saltillo, en el marco del 47 aniversario del recinto. El espectáculo, conformado por las exitosas canciones del grupo ABBA, resultó un acierto desde su anuncio, tanto que los organizadores confirmaron que los boletos ya se encuentran agotados.

OBRA DE TEATRO ‘NO SOY TU TIPO DE MESTIZA’ La compañía Contrapunto llegará este fin de semana a Saltillo como parte de una gira por el norte de México, con una presentación en el Centro Cultural La Besana. La obra ‘No soy tu tipo de mestiza’ se presentará este sábado 14 de marzo a las 19:30 horas. La entrada tiene un costo de 200 pesos y los boletos se pueden adquirir a través de la página Boletópolis.

REUNIÓN DE COLECCIONISTAS: TOY COLLECTORS Una vez más, coleccionistas y vendedores se reunirán este sábado 14 y domingo 15 de marzo para realizar su clásico intercambio de juguetes y artículos de colección. La cita es en la Plaza de la Afición Sarapera, ubicada en la calle Francisco Coss, esquina con Urdiñola con un horario de 10:00 hasta las 19:00 horas. Se espera la participación de Ale Kistore, Ro-Bitoys, Kedtoys y Hectorr’s Garage, entre otros más.

PREMIOS OSCAR Este domingo se celebrará la edición 2026 de los Premios Oscar, en la que el mexicano Guillermo del Toro compite por nueve premios, aunque quedó fuera de la categoría de Mejor Director. Para el público del streaming, la ceremonia será transmitida a las 16:00 horas a través de HBO Max, con opción de señal doblada o en su idioma original.

A la misma hora iniciará la cobertura en TNT Latinoamérica con la transmisión de la alfombra roja, mientras que la ceremonia comenzará a las 17:00 horas. En televisión abierta podrá verse a través de Azteca 7 en el mismo horario.

