¡Que pase la endeudada! Asegura Laura Bozzo que le están cobrando joyería que Belinda compró en Perú... ella era su aval

BUSCA QUE BELINDA LE RESPONDA

Y Bozzo asegura que ha intentado comunicarse con la nueva estrella de Warner Music, sin embargo, sólo ha podido charlar con un solo asistente de la cantante.

”No he hablado con mi princesa, que la amo, sino con Christian, un asistente de ella, todo el tiempo me dice que ya lo va a solucionar, pero nunca lo soluciona. No sé si ella lo sepa, pero sí me encantaría que se solucionara porque yo, a ella, la amo con toda mi alma, soy su fan y estoy segura que no tiene ni la menor idea de lo que está pasando”, consideró.

Pese a hacer este señalamiento de forma pública, Laura puntualizó, en todo momento, acerca de la gran estima que siente por Belinda.