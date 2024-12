¿Qué pasó con Daniel Bisogno? Ariel Miramontes confirma que sigue ‘delicadito’

Han pasado más de tres meses desde que Daniel Bisogno se sometió a un trasplante de hígado, y aunque reportaron que el procedimiento salió bien, lo cierto es que el conductor no ha regresado a ‘Ventaneando’, ha tenido recaídas y durante las últimas semanas se ha mantenido con total hermetismo y ni sus amigos más cercanos, como Ariel Miramontes, han podido contactarlo.

Durante el encendido del Árbol de Navidad de la obra “Lagunilla mi barrio”, en la que participa Bisogno, su compañero y amigo Ariel Miramontes lamentó que Daniel no haya regresado a la puesta en escena porque no está bien de salud, recordó que después de que estuvo grave en el hospital volvió, pero tras el trasplante no ha podido regresar.

”Es parte fundamental de la obra, desafortunadamente después de que salió del hospital estuvo un ratito con nosotros, pero cuando el apareció el hígado que le iban a trasplantar se lo fueron a poner y ahorita sí anda un poquito delicado de salud, pero esperamos en Dios que regrese, queremos que regrese”, expresó.