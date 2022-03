¿Qué se necesita para ser un buen personaje en ‘The Batman’? El elenco nos lo confiesa en exclusiva

En una época donde estamos tan acostumbrados a vivir enmascarados, Batman tal vez hubiera pasado desapercibido durante la actual pandemia. Pero la espera de un nuevo protagonista como Robert Pattinson, como un famoso vampiro que ahora es todavía más famoso como ‘El Hombre Murciélago’ genera todavía más expectativas en una superproducción que incluso dura casi tres horas en el cine (para verla en casa por HBO Max, habrá que esperar 45 días más). Y como el mejor adelanto, en el marco de una gira mundial, hablamos con las ‘bati-estrellas’ Zoe Kravitz (sí, la hija de Lenny Kravitz que ahora es Catwoman), John Turturro (El mafioso Carmine Falcone), Jeffrey Right (El Comisionado Gordon...de color), Paul Dano (el otro villano The Riddler) y por supuesto, Robert Pattinson. -¿Qué tan diferente es esta nueva versión de Batman al ser la primera con un protagonista tan distinto como Robert Pattinson? Robert Pattinson: “Supongo que nos da cierto permiso para darle un principio más abierto del que normalmente tiene Batman. Personalmente, me encanta la clase de errores que comete, como la escena donde salta por primera vez para volar con la capa sin conseguirlo por completo. Es un simple ser humano, debajo de una armadura. Eso es lo que tanto me gusta. Lo hace mucho más interesante, por las diferentes formas que puedo interpretarlo”.

-¿Cómo reaccionaron cuando se vieron por primera vez en la pantalla de ‘The Batman’?- Robert Pattinson: “Era la primera vez que yo también veía cine en mucho tiempo. Pero vi dos versiones diferentes antes de la versión final. Y cada nueva versión me impresionó más que la anterior. La última vez, con la versión final, no pude creer lo buena que es”. Paul Dano: “Es cierto, de principio a fin, a mí me encantó verla desde el primer cuadro hasta el final. Fue un sentimiento muy especial estar del lado del espectador y ver lo que significa una producción de cine como Batman. No veo la hora de ver las reacciones de los fans”. John Turturro: “Para decirte la verdad, a mí me pone feliz haber podido ser parte de algo así. Ni yo puedo creer que esté en una película de Batman. Pero si tengo que destacar algo, me sorprendió la buena relación que tienen Robert (Pattinson) y Zoe (Kravitz). Me pareció bastante original y lo disfruté como espectador también”. -¿Cómo consiguieron la química tan mágica que suelen tener Batman con Catwoman?- Zoe Kravitz: “Fue bastante fácil. Con Rob somos amigos desde hace mucho tiempo. Y supongo que mucho de lo vemos también figuraba en las páginas del guion. Las emociones de los dos personajes estaban muy claras en la forma en que se conectan y las razones que también tienen. Fue una buena forma de construir todo sin forzar la relación. Los dos vivieron solos toda la vida y es más fácil entablar una relación con alguien que tiene una forma de pensar tan parecida. Por ahí creo que pasa el corazón de la historia. Y para cualquier actor que se conecta emocionalmente con un personaje, después también es fácil interpretarlo delante de una cámara”. Robert Pattinson: “En una producción así, a veces es bastante fácil desconectarte de la historia, por tantos factores externos, pero tener en frente a alguien que realmente puso todas las energías se demuestra en el resultado final. Y logro que también yo haya querido trabajar tan duro. Hasta en los ensayos del principio, Zoe se la pasaba entrenando constantemente, todo el tiempo. De vez en cuando te cruzas con actores que no se esfuerzan al máximo y es como si fallara un engranaje de una máquina. Pero cuando ves a alguien trabajar tan duro, te dan ganas de trabajar todavía más”.

Más allá del obvio romance entre Batman y Gatúbela (Catwoman), con villanos tan clásicos como El Pingüino, El Acertijo (Riddler en inglés) o aliados como el Inspector Gordon, Batman se convierte esta vez en el investigador de los peores crímenes de Ciudad Gótica. La venganza parece ser el punto en común de las historias entrelazadas en una superproducción de tres horas, donde los buenos parecen ser los malvados y los malvados parecen ser a veces los buenos justicieros. La historia abarca incluso ciertos puntos que a lo mejor tienen que ver con la inspiración de la realidad como el asesinato de Kennedy o la eterna corrupción de la política. La única diferencia es que en la realidad, no existe Batman para salvarnos. -¿La relación tan cercana entre Batman y el nuevo inspector Gordon que interpreta Jeffrey Right, no se parece a un estilo de Batman y Robin?- Jeffrey Wright: “Yo creo que son dos personajes aislados en un mar de desconfianza como es Ciudad Gótica. El honor de Batman es indiscutible y a lo mejor es lo que Gordon también reconoce tanto para considerarlo un compañero. También es el principio de esta relación, pero es una relación donde la confianza crece en cada escena. Y lo bueno es que los presentan en la historia sin asumir nada, porque en la primera escena del crimen ni siquiera entiende quien es Batman. Es un riesgo que Gordon toma, por necesidad, porque la relación va creciendo de a poco. Ya lo van a ver”. -¿John Turturro con el personaje del villano aprovecha los lentes oscuros como una máscara mucho más natural?- Robert Pattinson: “Es cierto. Para ser un buen personaje en las películas de Batman, se necesita tener al menos algún estilo de máscara”. John Turturro: “La idea de los lentes oscuros fue mía. Y es también una buena forma de esconderte, sin que el mundo pueda verte a los ojos. Yo conocí alguien así, una vez. Mi padre lo conocía bien y me había dicho que no lo mirara a los ojos, porque tenía la vista muerta, pero también muy seductora. Era persona que siempre me quedó muy presente en la memoria”.

-¿Alguno de ustedes se quedó con algún recuerdo del vestuario?- John Turturro: “Yo quería quedarme con los lentes, pero no me los dieron. Me los pude haber quedado, es cierto pero soy demasiado honesto”. Jeffrey Wright: “A mí me dijeron que me iban a dar mi insignia de Gordon, pero todavía la estoy esperando”. Robert Pattinson: “Yo todavía tengo la chaqueta del departamento de limpieza de Ciudad Gótica. Es bastante ‘cool’ y todavía la sigo usando de vez en cuando. Es mi propia capa de Batman (risas)”.