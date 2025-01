¿Quién es ‘Killadamente’, influencer dominicana que murió a los 27 años?

Frases icónicas como ”excuse me?” y ”me amo y no me importa” marcaron su estilo, al igual que su famoso ”roast yourself challenge”, que acumuló más de 40 millones de reproducciones.

Carol relataba con sinceridad sus experiencias más difíciles, como el bullying que sufrió por su apariencia física durante su infancia, y dedicó su trabajo a inspirar a mujeres para vivir en un mundo más inclusivo.

Su legado de aceptación y amor propio continuará impactando a sus seguidores y a futuras generaciones.