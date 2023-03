¿Raúl Araiza acosó a Tania Rincón en “Hoy”?, exigen que se disculpe

“Los que dicen que ya pasaron tantos días, ¿todo bien en sus casas? No importa si pasó hace un millón de años, sigue siendo acoso”. “Esto pasó en TV nacional, no puedo ni pensar lo que sufrimos miles en cosas tan cotidianas como es el subirse a un camión, tomar el metro en hora pico o demás”. “Si fue o no a propósito eso no importa nada, que dé una explicación de esto porque obvio ella no lo va a retomar para nada en sus redes sociales ni el programa, mucho le costó que los de Televisa la aceptara”, reaccionaron internautas.

“El club de las divorciadas”

Luego de que Galilea Montijo se convirtiera en la tercera conductora en anunciar el fin de su matrimonio en el programa Hoy en menos de un mes, la también actriz reaccionó con ironía e incluso defendió a sus colegas Andrea Legarreta y Tania Rincón luego de la serie de señalamientos que diversos periodistas y presentadores de televisión han emitido en los últimos días.

El pasado lunes 13 de marzo, luego de que Erik Rubín fuera anunciado por el matutino de Televisa como uno de los invitados especiales, espacio donde la ex pareja de Fernando Reina no dudó en lanzar más de un ácido comentario en contra de sus detractores como podría ser Horacio Villalobos, presentador de TV Azteca que externó un “ya pidieron como requisito ser solteras” luego de que se hiciera pública la noticia.

En medio de la entrevista que le estaban realizando al exintegrante de Timbiriche, Galilea Montijo intervino en su opinión cuando él habló sobre los ataques mediáticos y virtuales que ha tenido que enfrentar desde que anunció el fin de su matrimonio con Legarreta, a lo que haciendo también una referencia al de la ex presentadora de Venga La Alegría, habló por ella y sus colegas: “El club de las divorciadas”.

Tras la polémica declaración, cientos de internautas han llenado las publicaciones en redes sociales del matutino con la frase emitida por Galilea Montijo, apodo que más de uno ha asegurado puede cambiar en cualquier momento por los “buenos términos” en los que han llegado cada una de las presentadoras con sus ex parejas.

