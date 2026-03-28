Recomendación de Cine en Casa: ‘Hair’
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Tras obtener el Oscar, se podría pensar que un cineasta proveniente de Checoslovaquia adoptaría por completo las fórmulas del cine estadounidense
Claude Bukowski es un joven de Oklahoma que viaja a Nueva York para alistarse en el ejército durante la Guerra de Vietnam. Allí conoce a un grupo de hippies liderados por Berger, quienes viven bajo una filosofía de libertad, amor y rechazo a las normas sociales. A través de su convivencia con ellos, Claude comienza a cuestionar sus valores, su identidad y la decisión de ir a la guerra.
A los 45 años, Paul Verhoeven lanzaba La pasión obsesiva —también conocida como Delicias turcas—, donde, desde un espíritu grotesco y satírico, iniciaba su trayectoria en el cine. Catorce años después, llegaría a Hollywood con RoboCop, con el objetivo de plasmar su visión sobre la privatización y la radicalización corporativa propias de su época. Esta inquietud dialoga con lo que ya planteaba en su ópera prima: el arte y lo disruptivo pueden ir de la mano. Así, un cineasta de los Países Bajos dejó su lugar de origen en busca de mayor alcance y presupuesto, incursionando en Hollywood con métodos que, acertados o no, incluso le valieron más de un Razzie.
Por su parte, Miloš Forman se consolidó con una cinta multipremiada que incluye dos de las interpretaciones más recordadas en la historia de la Academia: Alguien voló sobre el nido del cuco. En ella, la libertad no abunda, pero el deseo de alcanzarla abunda en sus 133 minutos. Tras obtener el Oscar, se podría pensar que un cineasta proveniente de Checoslovaquia adoptaría por completo las fórmulas del cine estadounidense; sin embargo, Forman mantuvo una mirada crítica y autoral dentro de ese sistema.
En ‘Hair’, un joven con aspiraciones abandona su entorno familiar y adopta un estilo de vida acorde con su nuevo contexto, solo para fracasar en el intento. ¿Por qué la derrota parece acompañar al espíritu de libertad? Es aquí donde Forman, como un observador atento, explora —a través de diálogos, imágenes y giros narrativos— el contraste entre dos mundos: el impulso libertario del movimiento hippie y la rigidez de un sistema jerárquico que oprimió a toda una generación.
¿Dónde?: MUBI
Director: Miloš Forman
Año: 1979
Duración: 121 minutos
Calificación: 84/100