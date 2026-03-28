Recomendación de Cine en Casa: ‘Hair’

Claude Bukowski es un joven de Oklahoma que viaja a Nueva York para alistarse en el ejército durante la Guerra de Vietnam. Allí conoce a un grupo de hippies liderados por Berger, quienes viven bajo una filosofía de libertad, amor y rechazo a las normas sociales. A través de su convivencia con ellos, Claude comienza a cuestionar sus valores, su identidad y la decisión de ir a la guerra.

A los 45 años, Paul Verhoeven lanzaba La pasión obsesiva —también conocida como Delicias turcas—, donde, desde un espíritu grotesco y satírico, iniciaba su trayectoria en el cine. Catorce años después, llegaría a Hollywood con RoboCop, con el objetivo de plasmar su visión sobre la privatización y la radicalización corporativa propias de su época. Esta inquietud dialoga con lo que ya planteaba en su ópera prima: el arte y lo disruptivo pueden ir de la mano. Así, un cineasta de los Países Bajos dejó su lugar de origen en busca de mayor alcance y presupuesto, incursionando en Hollywood con métodos que, acertados o no, incluso le valieron más de un Razzie.