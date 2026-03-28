Talento saltillense da vida al arco inmersivo de Pa’l Norte 2026

Talento saltillense da vida al arco inmersivo de Pa’l Norte 2026

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Alonso Flores Ramírez
por Alonso Flores Ramírez

El diseño sonoro y la iluminación del emblemático arco del festival fueron creados por un equipo local que enfrentó retos técnicos y climáticos para concretarlo

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/ 28 marzo 2026
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Un punto central de las últimas dos ediciones del Festival Pa’l Norte en Monterrey ha sido el arco principal que combina un espectáculo de luces y música, mismo que fue diseñado e instalado en su totalidad por saltillenses.

La pieza musical inmersiva buscó generar una atmósfera que combinara los distintos géneros que se presentaron durante los tres días del evento.

Durante la noche del viernes, los asistentes se mostraron emocionados por entrar, bailando, tomándose fotos y subiendo contenido a redes sociales.

$!El arco inmersivo de Pa’l Norte 2026, diseñado por talento saltillense, se convirtió en uno de los principales atractivos del festival con su combinación de luces y música.
El arco inmersivo de Pa’l Norte 2026, diseñado por talento saltillense, se convirtió en uno de los principales atractivos del festival con su combinación de luces y música. FOTO: FACEBOOK@PALNORTE

El saltillense Salvador Garza Fishburn, de Some Other Planet Studio —ubicado también en la capital de Coahuila—, estuvo a cargo de la música y el diseño sonoro inmersivo.

Explicó que desde hace cerca de cuatro meses comenzaron a trabajar en el diseño y el montaje de la pieza, llegando a trabajar cerca de 36 horas seguidas esta semana para culminar este viernes.

“Un reto grande es echar a andar la idea, platicarlo con los clientes, lo que es Roma 212, nuestra compañera, y Apodaca Group de Pa’l Norte; echar a andar todas las ideas y concretarlas. Echar a andar esto, estamos muy contentos”, comentó Garza Fishburn.

Un reto grande es echar a andar la idea, platicarlo con los clientes, lo que es Roma 212, nuestra compañera, y Apodaca Group de Pa’l Norte; echar a andar todas las ideas y concretarlas. Echar a andar esto, estamos muy contentos”.
Salvador Garza Fishburn, encargado del proyecto.

Por su parte, Alejandro Espinoza estuvo a cargo del diseño de la iluminación y expuso que, con un grupo de trabajo de cerca de 14 personas, todas provenientes de Saltillo, se pudo concretar el diseño este viernes.

“La verdad es que es un equipazo creativo el que tiene la gente de Roma 212, y en ese tiempo hemos generado muy buena confluencia y nos invitan a participar para poder crear una pieza sonora inmersiva y una pieza lumínica para poder generar un contexto completo sonoro audiovisual, una pieza que al final del día es el corazón del festival”, añadió.

Agregó que durante esta semana se presentaron retos importantes para la instalación, como el viento e incluso la lluvia, además de la coordinación de profesionales de distintas áreas, desde soldadores hasta músicos y expertos en iluminación.

https://vanguardia.com.mx/show/conquistan-monterrey-tyler-the-creator-deftones-y-morat-brillan-en-pa-l-norte-2026-DN19721714

“Con el viento, por ejemplo, no podíamos trabajar en altura con un viento tan fuerte. Son cosas que al final del día tienes que convivir con ellas y van haciéndote... te van a retrasar del plan ideal y recaen en el entregable. Fue una de las cosas que en esta ocasión nos pasó, en donde sí nos aventamos 36, 38 horas seguidas trabajando para poder lograr que esto saliera”, agregó Espinoza.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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