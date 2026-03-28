Talento saltillense da vida al arco inmersivo de Pa’l Norte 2026

Un punto central de las últimas dos ediciones del Festival Pa’l Norte en Monterrey ha sido el arco principal que combina un espectáculo de luces y música, mismo que fue diseñado e instalado en su totalidad por saltillenses. La pieza musical inmersiva buscó generar una atmósfera que combinara los distintos géneros que se presentaron durante los tres días del evento. Durante la noche del viernes, los asistentes se mostraron emocionados por entrar, bailando, tomándose fotos y subiendo contenido a redes sociales.

El saltillense Salvador Garza Fishburn, de Some Other Planet Studio —ubicado también en la capital de Coahuila—, estuvo a cargo de la música y el diseño sonoro inmersivo. Explicó que desde hace cerca de cuatro meses comenzaron a trabajar en el diseño y el montaje de la pieza, llegando a trabajar cerca de 36 horas seguidas esta semana para culminar este viernes. “Un reto grande es echar a andar la idea, platicarlo con los clientes, lo que es Roma 212, nuestra compañera, y Apodaca Group de Pa’l Norte; echar a andar todas las ideas y concretarlas. Echar a andar esto, estamos muy contentos”, comentó Garza Fishburn.

Un reto grande es echar a andar la idea, platicarlo con los clientes, lo que es Roma 212, nuestra compañera, y Apodaca Group de Pa’l Norte; echar a andar todas las ideas y concretarlas. Echar a andar esto, estamos muy contentos”.

Por su parte, Alejandro Espinoza estuvo a cargo del diseño de la iluminación y expuso que, con un grupo de trabajo de cerca de 14 personas, todas provenientes de Saltillo, se pudo concretar el diseño este viernes. “La verdad es que es un equipazo creativo el que tiene la gente de Roma 212, y en ese tiempo hemos generado muy buena confluencia y nos invitan a participar para poder crear una pieza sonora inmersiva y una pieza lumínica para poder generar un contexto completo sonoro audiovisual, una pieza que al final del día es el corazón del festival”, añadió.

Agregó que durante esta semana se presentaron retos importantes para la instalación, como el viento e incluso la lluvia, además de la coordinación de profesionales de distintas áreas, desde soldadores hasta músicos y expertos en iluminación.